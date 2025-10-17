Yakın dostu Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı!

  • USD: 41,79 - 41,86
Survivor eski yarışmacısı Hakan Hatipoğlu, yarışmadan tanıdığı Hasan Yalnızoğlu'nu 1. ölüm yıl dönümünde unutmadı. Hatipoğlu, arkadaşını sosyal medyadan paylaştığı mesajla andı.

Ekleme: 17.10.2025 - 17:17 Güncelleme: 17.10.2025 - 17:19 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu, dansçı ve sporcu Hasan Yalnızoğlu, 15 Ekim 2024 günü 50 yaşında hayatını kaybetti.Pankreas kanseri tedavisi gören Yalnızoğlu, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşama gözlerini yumdu.

Spor kariyerinde birçok başarısı olan, daha sonradan dans ve oyunculuk alanında ilerleyen Hasan Yalnızoğlu, Anadolu Ateşi grubunda da bir süre baş dansçı olarak görev yapmıştı.

DUYGUSAL VEDA

Hasan Yalnızoğlu'yla anısını paylaşan Hakan Hatipoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

''Survivor’ın efendisi, iyi insan, örnek adam Hasan abimiz; Hasan Yalnızoğlu’nu kaybettik. Güzel insandı. Güzel anılarımız vardı. Seni çok özleyeceğiz Hasan abi. Hiç unutmuyorum, bundan 7-8 sene önce Karacaahmet’te, annenin cenazesinde sana Başımız sağolsun abi dediğimde, “sağol Hakan, hepimizin gideceği yer, bir gün anama kavuşacağım" demiştin. Hiç gitmedi aklımdan o kuvvetli duruşun ve bu cümlen. Annenle kavuştun abi. Mekanın cennet olsun.''

ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ANDI

Hakan Hatipoğlu, ölümüyle sevenlerini yasa boğan Hasan Yalnızoğlu'nu vefatının 1. yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla andı.

Yalnızoğlu'nun karesini yayımlayan Hatipoğlu, ''1 sene oldu bugün. Nurlar içinde yat Hasan Yalnızoğlu. Mekanın cennet olsun'' notunu düştü.

Bugün Hava Nasıl Olacak? Mevsim Normaline Dönüyor Mu?

Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geliyor

Acil servislerde 'Covid' yoğunluğu! 'Yine varyantlarını görüyoruz!'

Spotify, Yapay Zeka Müzik Devrimi İçin Dev Ortaklığa İmza Attı

Kullanıcılar çılgına döndü! iMessage çalışmıyor: İşte çözümü

İstanbullular dikkat! 19 ve 29 Ekim'de bu yollar trafiğe kapatılacak