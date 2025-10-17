Yakın dostu Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı!

Oyuncu, dansçı ve sporcu Hasan Yalnızoğlu, 15 Ekim 2024 günü 50 yaşında hayatını kaybetti.Pankreas kanseri tedavisi gören Yalnızoğlu, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşama gözlerini yumdu.Spor kariyerinde birçok başarısı olan, daha sonradan dans ve oyunculuk alanında ilerleyen Hasan Yalnızoğlu, Anadolu Ateşi grubunda da bir süre baş dansçı olarak görev yapmıştı.DUYGUSAL VEDAHasan Yalnızoğlu'yla anısını paylaşan Hakan Hatipoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:''Survivor’ın efendisi, iyi insan, örnek adam Hasan abimiz; Hasan Yalnızoğlu’nu kaybettik. Güzel insandı. Güzel anılarımız vardı. Seni çok özleyeceğiz Hasan abi. Hiç unutmuyorum, bundan 7-8 sene önce Karacaahmet’te, annenin cenazesinde sana Başımız sağolsun abi dediğimde, “sağol Hakan, hepimizin gideceği yer, bir gün anama kavuşacağım" demiştin. Hiç gitmedi aklımdan o kuvvetli duruşun ve bu cümlen. Annenle kavuştun abi. Mekanın cennet olsun.''ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ANDIHakan Hatipoğlu, ölümüyle sevenlerini yasa boğan Hasan Yalnızoğlu'nu vefatının 1. yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla andı.Yalnızoğlu'nun karesini yayımlayan Hatipoğlu, ''1 sene oldu bugün. Nurlar içinde yat Hasan Yalnızoğlu. Mekanın cennet olsun'' notunu düştü.