  • USD: 41,77 - 41,85
  • EURO: 48,69 - 48,78
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Oyuncu Akın Akınözü, Cannes’da

Akın Akınözü, dedesinden kendisine yadigar kalan İstiklal Madalyası ile Cannes’da boy gösterdi.

Ekleme: 17.10.2025 - 08:56 Güncelleme: 17.10.2025 - 08:56 / Editör: Ozge Selin
Tüm dünyanın merakla takip ettiği Cannes’a, Akın Akınözü de gitti. Cannes'da dizisini tanıtan Akın Akınözü, çok beğenildi.

DEDEDEN MADALYA

Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olan Veliaht dizisinin tanıtımı için Cannes’da bulunan Akın Akınözü, dedesine ait İstiklal Madalyasını göğsüne takarak etkinliğe katıldı.

Oyuncunun duygusal ve anlam yüklü tercihi, hem katılımcılar hem de hayranları tarafından büyük takdir topladı.

Oyuncu Akın Akınözü, Cannes’da
Yunan Parlamentosu Karıştı! ' Erdoğan Garantördü '
Yılmaz Tunç'tan 'Özgür Filistin Devleti' vurgusu! 'Filistinli mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz'
Memur Zammı Belli Oldu!
İsrail basınında panik! 'Türkiye, özellikle savunma alanında Suriye'deki etkisini büyük ölçüde artırdı'
CHP yönetimine demokrasi tokadı! Burcu Köksal'dan zehir zemberek açıklama
Avrupa'da Kriz! Üşüyorlar!
Belediyecilikte Gaziantep modeli! CHP belediyeciliğine ders niteliğinde hamle
İstanbul’da “Kara Para Aklama” Operasyonu!
Trump'tan Temizlik!
'Erdoğan Değer Kattı!' Filistinli Yetkili Açıkladı...
Gazze'de evler yıkık umutlar ayakta! Filistinliler enkaza dönen yuvalarını onarmaya başladı
CHP'li Belediyeden İşçiye Zulüm!
Türkiye Yine İnsanlık İçin Sahada! Ekipler Seferber...
Bakan Yerlikaya açıkladı! Çok sayıda suçlu Türkiye'ye getirildi
Can Holding soruşturmasında 2. dalga! 35 şüpheliye gözaltı kararı
Soykırımcı İsrail’den Lübnan’a ağır bombardıman! Bölgeden dumanlar yükseliyor
Trump, Putin ile görüşmesinin ardından açıkladı! 'Macaristan'da bir araya geleceğiz'
Çekmeköy'de İETT otobüsü durağa dalmıştı! Trafik kavgasının kurbanı olan anne son yolcuğuna uğurlanıyor
Osman Gökçek CHP’nin seçim oyununu ifşa etti!
5G'den Hazine'ye dev katkı! İhale bedeli tam...
Bugün Hava Nasıl Olacak? Mevsim Normaline Dönüyor Mu?

Bugün Hava Nasıl Olacak? Mevsim Normaline Dönüyor Mu?

Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geliyor

Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geliyor

Acil servislerde 'Covid' yoğunluğu! 'Yine varyantlarını görüyoruz!'

Acil servislerde 'Covid' yoğunluğu! 'Yine varyantlarını görüyoruz!'

Spotify, Yapay Zeka Müzik Devrimi İçin Dev Ortaklığa İmza Attı

Spotify, Yapay Zeka Müzik Devrimi İçin Dev Ortaklığa İmza Attı

Kullanıcılar çılgına döndü! iMessage çalışmıyor: İşte çözümü

Kullanıcılar çılgına döndü! iMessage çalışmıyor: İşte çözümü

İstanbullular dikkat! 19 ve 29 Ekim'de bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! 19 ve 29 Ekim'de bu yollar trafiğe kapatılacak