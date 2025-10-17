Oyuncu Akın Akınözü, Cannes’da

Tüm dünyanın merakla takip ettiği Cannes’a, Akın Akınözü de gitti. Cannes'da dizisini tanıtan Akın Akınözü, çok beğenildi.Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olan Veliaht dizisinin tanıtımı için Cannes’da bulunan Akın Akınözü, dedesine ait İstiklal Madalyasını göğsüne takarak etkinliğe katıldı.Oyuncunun duygusal ve anlam yüklü tercihi, hem katılımcılar hem de hayranları tarafından büyük takdir topladı.