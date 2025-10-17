  • USD: 41,77 - 41,85
Fazıl Say Evlendi!

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, bir süredir birlikte olduğu flüt sanatçısı Aslıhan And ile İstanbul'daki evinde sade bir törenle evlendi. Zarif gelinliğiyle dikkat çeken Aslıhan And, sade tarzıyla göz kamaştırdı.

Türk klasik batı müziğinin dünyaca ünlü ismi, piyanist ve besteci Fazıl Say, bir süredir birlikte olduğu flüt sanatçısı Aslıhan And ile evlendi. İstanbul'daki evlerinde gerçekleştirilen sade törenle dünyaevine giren çiftin mutluluğu, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ASLIHAN AND'IN ZARİF TARZI BEĞENİ TOPLADI

Sade bir gelinlik tercih eden Aslıhan And, sırt dekolteli zarif tasarımıyla sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. Doğallığı ve zarafetiyle dikkat çeken And, sade tarzıyla göz kamaştırdı.

'HUZURLA, MUTLULUKLA, SEVGİYLE…'

Nikâh töreninden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Fazıl Say, gönderisine 'Yuvamızı kurduğumuz özel günümüzden… Huzurla, mutlulukla, sevgiyle…' notunu düştü. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.

MAYIS AYINDA KUTLAMA PLANLIYORLAR

Bir süredir mutlu birlikteliklerini sürdüren müzisyen çift, evliliklerini dostlarıyla da kutlamaya hazırlanıyor. Fazıl ve Aslıhan Say çifti, mayıs ayında İstanbul'da sanatçı dostları ve yakın arkadaşlarıyla özel bir kutlama yaparak mutluluklarını paylaşacaklarını belirtti.

FAZIL SAY'IN GEÇMİŞ EVLİLİKLERİ

Bugüne kadar iki kez evlilik yapan Fazıl Say, ilk evliliğini 1997 yılında Gülyar Balcı ile yapmış, çift 2004 yılında ayrılmıştı. Ünlü sanatçı daha sonra 2019 yılında Ece Dağıstan ile evlenmiş, bu evlilik 2022'de sona ermişti.
Bugün Hava Nasıl Olacak? Mevsim Normaline Dönüyor Mu?

Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geliyor

Acil servislerde 'Covid' yoğunluğu! 'Yine varyantlarını görüyoruz!'

Spotify, Yapay Zeka Müzik Devrimi İçin Dev Ortaklığa İmza Attı

Kullanıcılar çılgına döndü! iMessage çalışmıyor: İşte çözümü

İstanbullular dikkat! 19 ve 29 Ekim'de bu yollar trafiğe kapatılacak

