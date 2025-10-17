Emre Karayel ikinci kez baba oldu!

Oyuncu Emre Karayel, Kasım 2020’de iç mimar Gizem Demirci ile sekiz yıllık birlikteliğin ardından dünyaevine girmişti. Evlendikten iki yıl sonra çift ilk çocukları Can’ı kucaklarına almıştı.Ocak 2022'de ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşayan çift, Maltepe’de özel bir hastanede 3.5 kilo ağırlığında ve 50 cm boyunda doğan erkek bebeklerine Can adını vermişti.O anları sosyal medya hesabından paylaşan Karayel, "Oğlumuz Can, sağ salim sağlıkla dünyaya geldi. Çok mutluyuz. Baba oldum ben!" notunu düşmüştü.Çiftin oğulları Can, geçtiğimiz aylarda 3 yaşına girmişti. Karayel, "İyi ki doğdun, iyi ki varsın canımız cancanımız" mesajıyla oğlunun yeni yaşını kutlamıştı.Karayel ve Demirci'den ikinci bebek müjdesi gelmişti. Çift, dört gözle bekledikleri ikinci çocuklarına bugün kavuştu.Ünlü oyuncu, hastaneden paylaştığı fotoğrafa 'Geldi ikinci paşam' notunu düştü. Çiftin, erkek çocuklarına İlke Cihan adını koydukları öğrenildi.