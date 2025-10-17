  • USD: 41,79 - 41,86
  • EURO: 48,89 - 48,97
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Emre Karayel ikinci kez baba oldu!

Oyuncu Emre Karayel ve eşi Gizem Demirci, merakla bekledikleri ikinci çocuklarına kavuştu. Ünlü isim, bebeğiyle ilk karesini Instagram'dan paylaştı. Öte yandan, çiftin bebeklerine koydukları isim dikkat çekti.

Ekleme: 17.10.2025 - 17:08 Güncelleme: 17.10.2025 - 17:11 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Emre Karayel, Kasım 2020’de iç mimar Gizem Demirci ile sekiz yıllık birlikteliğin ardından dünyaevine girmişti. Evlendikten iki yıl sonra çift ilk çocukları Can’ı kucaklarına almıştı.

Ocak 2022'de ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşayan çift, Maltepe’de özel bir hastanede 3.5 kilo ağırlığında ve 50 cm boyunda doğan erkek bebeklerine Can adını vermişti.

Emre Karayel ikinci kez baba oldu!

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Karayel, "Oğlumuz Can, sağ salim sağlıkla dünyaya geldi. Çok mutluyuz. Baba oldum ben!" notunu düşmüştü.

Emre Karayel ikinci kez baba oldu!


Çiftin oğulları Can, geçtiğimiz aylarda 3 yaşına girmişti. Karayel, "İyi ki doğdun, iyi ki varsın canımız cancanımız" mesajıyla oğlunun yeni yaşını kutlamıştı.

Emre Karayel ikinci kez baba oldu!

Karayel ve Demirci'den ikinci bebek müjdesi gelmişti. Çift, dört gözle bekledikleri ikinci çocuklarına bugün kavuştu.

Emre Karayel ikinci kez baba oldu!

Ünlü oyuncu, hastaneden paylaştığı fotoğrafa 'Geldi ikinci paşam' notunu düştü. Çiftin, erkek çocuklarına İlke Cihan adını koydukları öğrenildi.

CHP'li Ankara'da ASKİ skandalı! Usta gazeteciye 'su faturası' tehdidi
DSİ uyardı, belediye dinlemedi! Bursa barajlarında su kalmadı
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'de ateşkes kalıcı olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Trump: “Yüzde 100 Tarife Sürdürülebilir Değil Ama Beni Buna Zorladılar”
Bakan Uraloğlu açıkladı! Antalya’nın ulaşım altyapısına güçlü takviye
Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde yeni rota Mardin! 2026'da 50 şehirde festival rüzgarı esecek
Numan Kurtulmuş ' Biz Başaracağız! '
Yunan Parlamentosu Karıştı! ' Erdoğan Garantördü '
Yılmaz Tunç'tan 'Özgür Filistin Devleti' vurgusu! 'Filistinli mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz'
Memur Zammı Belli Oldu!
İsrail basınında panik! 'Türkiye, özellikle savunma alanında Suriye'deki etkisini büyük ölçüde artırdı'
CHP yönetimine demokrasi tokadı! Burcu Köksal'dan zehir zemberek açıklama
Avrupa'da Kriz! Üşüyorlar!
Belediyecilikte Gaziantep modeli! CHP belediyeciliğine ders niteliğinde hamle
İstanbul’da “Kara Para Aklama” Operasyonu!
Trump'tan Temizlik!
'Erdoğan Değer Kattı!' Filistinli Yetkili Açıkladı...
Gazze'de evler yıkık umutlar ayakta! Filistinliler enkaza dönen yuvalarını onarmaya başladı
CHP'li Belediyeden İşçiye Zulüm!
Bugün Hava Nasıl Olacak? Mevsim Normaline Dönüyor Mu?

Bugün Hava Nasıl Olacak? Mevsim Normaline Dönüyor Mu?

Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geliyor

Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geliyor

Acil servislerde 'Covid' yoğunluğu! 'Yine varyantlarını görüyoruz!'

Acil servislerde 'Covid' yoğunluğu! 'Yine varyantlarını görüyoruz!'

Spotify, Yapay Zeka Müzik Devrimi İçin Dev Ortaklığa İmza Attı

Spotify, Yapay Zeka Müzik Devrimi İçin Dev Ortaklığa İmza Attı

Kullanıcılar çılgına döndü! iMessage çalışmıyor: İşte çözümü

Kullanıcılar çılgına döndü! iMessage çalışmıyor: İşte çözümü

İstanbullular dikkat! 19 ve 29 Ekim'de bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! 19 ve 29 Ekim'de bu yollar trafiğe kapatılacak