Britney Spears’tan eski eşine sitem

Pop müziğin dünyaca ünlü ismi Britney Spears'ta olay bitmez. Eski eşi Kevin Federline’ın yakında yayımlanacak anı kitabında kendisi hakkında dile getirdiği iddialara sert bir yanıt verdi.Spears, eski eşini hem manipülasyonla suçladı hem de oğullarıyla olan ilişkisine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.43 yaşındaki şarkıcı, Federline’ın kitabında yer alan “çocukların annelerini elinde bıçakla gördükleri” iddiasına tepki göstererek, bu sözlerin hem gerçek dışı hem de itibarını zedeleyici olduğunu belirtti. Spears, “Artık yeter. Sürekli aynı yalanların tekrarlanmasından bıktım. Bu hikayelerle para kazanmaya çalışması üzücü.Oğullarımla birlikte bir yaşam kurmak için çok çabaladım ama bir oğlumu son beş yılda yalnızca 45 dakika görebildim. Diğerini ise yalnızca dört kez gördüm.” ifadelerini kullandı.Spears, bu durumun yalnızca kendisinin değil, çocuklarının da duygusal açıdan zarar görmesine neden olduğunu vurguladı. Bundan sonraki süreçte çocuklarıyla görüşme düzenini kendi belirleyeceğini ifade eden şarkıcı, “Artık kontrol bende olacak.” diye konuştu.Spears, her şeye rağmen çocuklarına olan sevgisinin değişmediğini dile getirerek, “Onları her zaman seveceğim. Benimle ilgili çıkan akıl sağlığı ya da alkol iddialarıyla ilgilenmiyorum. Gerçekleri sadece ben biliyorum." dedi.