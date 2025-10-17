  • USD: 41,77 - 41,85
Britney Spears’tan eski eşine sitem

Kevin Federline’ın yeni kitabındaki iddialara sert yanıt veren Britney Spears, eski eşini manipülasyonla suçladı.

Ekleme: 17.10.2025 - 08:54 Güncelleme: 17.10.2025 - 08:55 / Editör: Ozge Selin
Pop müziğin dünyaca ünlü ismi Britney Spears'ta olay bitmez. Eski eşi Kevin Federline’ın yakında yayımlanacak anı kitabında kendisi hakkında dile getirdiği iddialara sert bir yanıt verdi.

Spears, eski eşini hem manipülasyonla suçladı hem de oğullarıyla olan ilişkisine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HEP AYNI YALAN"

43 yaşındaki şarkıcı, Federline’ın kitabında yer alan “çocukların annelerini elinde bıçakla gördükleri” iddiasına tepki göstererek, bu sözlerin hem gerçek dışı hem de itibarını zedeleyici olduğunu belirtti. Spears, “Artık yeter. Sürekli aynı yalanların tekrarlanmasından bıktım. Bu hikayelerle para kazanmaya çalışması üzücü.

Oğullarımla birlikte bir yaşam kurmak için çok çabaladım ama bir oğlumu son beş yılda yalnızca 45 dakika görebildim. Diğerini ise yalnızca dört kez gördüm.” ifadelerini kullandı.

"ARTIK KONTROL BENDE"

Spears, bu durumun yalnızca kendisinin değil, çocuklarının da duygusal açıdan zarar görmesine neden olduğunu vurguladı. Bundan sonraki süreçte çocuklarıyla görüşme düzenini kendi belirleyeceğini ifade eden şarkıcı, “Artık kontrol bende olacak.” diye konuştu.

"GERÇEKLERİ SADECE BEN BİLİYORUM"

Spears, her şeye rağmen çocuklarına olan sevgisinin değişmediğini dile getirerek, “Onları her zaman seveceğim. Benimle ilgili çıkan akıl sağlığı ya da alkol iddialarıyla ilgilenmiyorum. Gerçekleri sadece ben biliyorum." dedi.

Bugün Hava Nasıl Olacak? Mevsim Normaline Dönüyor Mu?

Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geliyor

Acil servislerde 'Covid' yoğunluğu! 'Yine varyantlarını görüyoruz!'

Spotify, Yapay Zeka Müzik Devrimi İçin Dev Ortaklığa İmza Attı

Kullanıcılar çılgına döndü! iMessage çalışmıyor: İşte çözümü

İstanbullular dikkat! 19 ve 29 Ekim'de bu yollar trafiğe kapatılacak

