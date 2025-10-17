Amine Gülşe Konuştu!

Katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Amine Gülşe, şu anda vaktini kızlarıyla geçirdiğini belirtti:“Güzel bir proje gelirse tabii ki değerlendiririm. Şu an çocuklarla vakit geçiriyorum, henüz bir proje yok. Mesut bana iş konusunda asla yasak koymaz!”Bu açıklamasıyla çıkan söylentilere son noktayı koyan Gülşe, eşiyle arasındaki güven ve saygıya dayalı ilişkiyi bir kez daha gözler önüne serdi.Eski futbolcu Mesut Özil ise aile hayatına dair yaptığı samimi açıklamalarla gündeme geldi. Yıldız isim, annesi Gülizar Özil'in nasihatlerinin hayatında çok önemli bir yer tuttuğunu belirterek, “Evimin duvarında annemin öğütleri asılı. Her sabah onları okuyarak güne başlıyorum. Gerçek hayat benim için baba olduktan sonra başladı.” sözleriyle duygulandırdı.Ela ve Eda adında iki kız babası olan Özil, “Kızlarımı ve eşimi çok seviyorum. Annemin öğütlerini evlatlarıma da aşılıyorum. Devletin güçlü kalması için aile yapısının sağlam olması gerekir” ifadelerini kullandı.