Alkollü Sürücü 'Pes' Dedirtti...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerinin Ankara Caddesi'ndeki uygulamasında bir araç durduruldu. Alkometre testi yapılan 50 yaşındaki sürücü Süleyman Ç.'nin 2.62 promil alkollü olduğu belirlenince işlem yapıldı.Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9.268 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18.678 TL para cezası uygulandı. Polis, aracın çekiciyle kaldırılmasını planladı; ancak sürücü araç çekilirken bunu istemeyerek direndi.Kendisine ait olduğu belirtilen 1989 model otomobilini öven Süleyman Ç., “Bu araç var ya çöplükte ölecek. Bende 3 tane daha araba var. Bu arabayı kaldırmayın. Bu benim özelim ya… Bak böyle bir araba bu dünyada yok. Şu kapı sesine bak…” şeklinde ifadeler kullandı.Olayla ilgili trafik ekiplerinin işlemleri sürüyor.