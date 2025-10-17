  • USD: 41,77 - 41,85
  • EURO: 48,69 - 48,78
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Alkollü Sürücü 'Pes' Dedirtti...

İnegöl’de durdurulan ve 2.62 promil çıkan sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9.268 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18.678 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü, aracının çekilmesine karşı çıkarak 1989 model otomobilini övdü.

Ekleme: 17.10.2025 - 10:49 Güncelleme: 17.10.2025 - 10:54 / Editör: Ozge Selin
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerinin Ankara Caddesi'ndeki uygulamasında bir araç durduruldu. Alkometre testi yapılan 50 yaşındaki sürücü Süleyman Ç.'nin 2.62 promil alkollü olduğu belirlenince işlem yapıldı.

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9.268 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18.678 TL para cezası uygulandı. Polis, aracın çekiciyle kaldırılmasını planladı; ancak sürücü araç çekilirken bunu istemeyerek direndi.

Alkollü Sürücü 'Pes' Dedirtti...

Kendisine ait olduğu belirtilen 1989 model otomobilini öven Süleyman Ç., “Bu araç var ya çöplükte ölecek. Bende 3 tane daha araba var. Bu arabayı kaldırmayın. Bu benim özelim ya… Bak böyle bir araba bu dünyada yok. Şu kapı sesine bak…” şeklinde ifadeler kullandı.

Olayla ilgili trafik ekiplerinin işlemleri sürüyor.
Yunan Parlamentosu Karıştı! ' Erdoğan Garantördü '
Yılmaz Tunç'tan 'Özgür Filistin Devleti' vurgusu! 'Filistinli mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz'
Memur Zammı Belli Oldu!
İsrail basınında panik! 'Türkiye, özellikle savunma alanında Suriye'deki etkisini büyük ölçüde artırdı'
CHP yönetimine demokrasi tokadı! Burcu Köksal'dan zehir zemberek açıklama
Avrupa'da Kriz! Üşüyorlar!
Belediyecilikte Gaziantep modeli! CHP belediyeciliğine ders niteliğinde hamle
İstanbul’da “Kara Para Aklama” Operasyonu!
Trump'tan Temizlik!
'Erdoğan Değer Kattı!' Filistinli Yetkili Açıkladı...
Gazze'de evler yıkık umutlar ayakta! Filistinliler enkaza dönen yuvalarını onarmaya başladı
CHP'li Belediyeden İşçiye Zulüm!
Türkiye Yine İnsanlık İçin Sahada! Ekipler Seferber...
Bakan Yerlikaya açıkladı! Çok sayıda suçlu Türkiye'ye getirildi
Can Holding soruşturmasında 2. dalga! 35 şüpheliye gözaltı kararı
Soykırımcı İsrail’den Lübnan’a ağır bombardıman! Bölgeden dumanlar yükseliyor
Trump, Putin ile görüşmesinin ardından açıkladı! 'Macaristan'da bir araya geleceğiz'
Çekmeköy'de İETT otobüsü durağa dalmıştı! Trafik kavgasının kurbanı olan anne son yolcuğuna uğurlanıyor
Osman Gökçek CHP’nin seçim oyununu ifşa etti!
5G'den Hazine'ye dev katkı! İhale bedeli tam...
Bugün Hava Nasıl Olacak? Mevsim Normaline Dönüyor Mu?

Bugün Hava Nasıl Olacak? Mevsim Normaline Dönüyor Mu?

Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geliyor

Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geliyor

Acil servislerde 'Covid' yoğunluğu! 'Yine varyantlarını görüyoruz!'

Acil servislerde 'Covid' yoğunluğu! 'Yine varyantlarını görüyoruz!'

Spotify, Yapay Zeka Müzik Devrimi İçin Dev Ortaklığa İmza Attı

Spotify, Yapay Zeka Müzik Devrimi İçin Dev Ortaklığa İmza Attı

Kullanıcılar çılgına döndü! iMessage çalışmıyor: İşte çözümü

Kullanıcılar çılgına döndü! iMessage çalışmıyor: İşte çözümü

İstanbullular dikkat! 19 ve 29 Ekim'de bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! 19 ve 29 Ekim'de bu yollar trafiğe kapatılacak