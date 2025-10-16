  • USD: 41,76 - 41,84
Okan Buruk ve Nihan Akkuş Yeniden!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve modacı Nihan Akkuş, 17 yıllık evliliklerini 2024'te tek celsede sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından dostane ilişkilerini sürdüren ikili, aralarındaki buzları tamamen eritti. Aşklarına bir kez daha şans veren Buruk ve Akkuş, gecelerde el ele görüntülendi.

Ekleme: 16.10.2025 - 09:04 Güncelleme: 16.10.2025 - 09:05 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, saha içindeki istikrarlı kariyerinin aksine özel hayatında uzun süredir dalgalı bir dönemden geçiyordu. 2024 yılında 17 yıllık evliliklerini noktalayan Buruk ve modacı Nihan Akkuş'un ilişkisi yeniden gündeme geldi.

2007 yılında dünyaevine giren ve 2009'da oğulları Ali Yiğit'i kucaklarına alan çift, boşanmanın ardından da sık sık birlikte görülmüştü. Zaman zaman tatillerde bir araya gelen ikili, dostane tavırlarıyla dikkat çekmişti. Ancak bu kez ikilinin arası yalnızca dostluk sınırında kalmadı.

AYLAR SONRA EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

İddiaya göre, İkinci Sayfa kameralarına el ele yakalanan Okan Buruk ve Nihan Akkuş, yeniden bir araya geldi. Görüntülendikleri mekandan birlikte çıkan çift, 'Yeniden evlilik olur mu?' sorularına sessiz kalmayı tercih etti. Sessizlikleri ise sosyal medyada 'barıştılar' yorumlarını beraberinde getirdi.

Her ne kadar Okan Buruk'un adı zaman zaman farklı isimlerle anılsa da, bu söylentiler hiçbir zaman doğrulanmamıştı. Şimdi gözler, başarılı teknik adam ile Nihan Akkuş'un geçmişe sünger çekip çekmeyeceğinde.
Meteoroloji Uyardı! Karadeniz'e Sağanak!

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

Yapay zekada devrim! Artık insan gibi konuşacak

O Telefona Dişli Rakip! Dünyanın En İncesi...

İki yılda bir yetişiyor, çürüyünce yeniliyor! Kilosu 300 TL

O Uygulamaya TV Özelliği Geliyor!

