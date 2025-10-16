Hem Şarkıcı Hem Oyuncu! Tanıyan Var Mı?
Yeşilçam'a damgasını vurmuş, hem şarkıcı hem oyuncu olarak tanınan bu isim, geçmişten bugüne unutulmaz izler bırakmıştı. Peki siz bu minik kızı tanıdınız mı?
Yeşilçam dünyasına adım attığı anda milyonları ekrana kilitleyen bu küçük kız, yeteneğiyle herkesi büyülemişti.
Oyunculuğuyla kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran mavi gözlü kız etkileyici sesiyle dikkat çekmişti.
O küçük kız, zamanla büyüyerek hem sahnelerde hem de ekranlarda adından söz ettiren bir yıldız haline geldi.
Bu mavi gözlü kız güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Hülya Avşar'dan başkası değil!
