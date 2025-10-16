  • USD: 41,76 - 41,84
  • EURO: 48,57 - 48,66
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hem Şarkıcı Hem Oyuncu! Tanıyan Var Mı?

Yeşilçam'a damgasını vurmuş, hem şarkıcı hem oyuncu olarak tanınan bu isim, geçmişten bugüne unutulmaz izler bırakmıştı. Peki siz bu minik kızı tanıdınız mı?

Ekleme: 16.10.2025 - 09:06 Güncelleme: 16.10.2025 - 09:09 / Editör: Ozge Selin
Yeşilçam dünyasına adım attığı anda milyonları ekrana kilitleyen bu küçük kız, yeteneğiyle herkesi büyülemişti.

Oyunculuğuyla kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran mavi gözlü kız etkileyici sesiyle dikkat çekmişti.

Hem Şarkıcı Hem Oyuncu! Tanıyan Var Mı?

O küçük kız, zamanla büyüyerek hem sahnelerde hem de ekranlarda adından söz ettiren bir yıldız haline geldi.

Bu mavi gözlü kız güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Hülya Avşar'dan başkası değil!

Kurumsal raporlar skandalları ortaya döktü! CHP'li Antalya Büyükşehir'den özel şirketlere milyarlar aktarılmış
Bilal Erdoğan ' İsrail Tazminat Ödemelidir! '
MSB'den Gazze açıklaması! 'Görev gücü çalışmaları koordineli şekilde yürütülmektedir'
Yunanistan’da Eurofighter tedirginliği! Almanya Atina’ya baskı kuruyor
Avukat davadan çekildi! 'Ağır bir yükten çekiliyorum'
Cevdet Yılmaz açıkladı! 2026'da hedef...
CHP'li İzmir'de ulaşıma zam kararı! İZBAN'da ücretler artırıldı
AFAD talimatı Siyonistleri panikletti! Ankara Gazze’ye giriyor
İstanbul'da kara para soruşturması! Aralarında Sezgin Baran Korkmaz da var
' Durmaz Saldırabilir! ' Hakan Fidan'dan Açıklamalar...
Bakan Güler'den Gazze açıklaması! 'TS K göreve hazır'
Yüzyılın Projesinde Son Aşama! Kura İle Kiralık Ev...
Kara para soruşturması CHP'ye uzandı! O döviz bürolarından servet çıktı
Bakanlık ifşa etti! Ürünün satışı yasaklandı
Gazze'de ateşkesi getiren 45 dakika! Türkiye'nin hamlesi katil İsrail'i saf dışı bıraktı
İsrail'in Türkiye Korkusu! ' Yenileceğiz! '
Mansur'a Tepkiler Büyüyor! ' Maaşlar Yok! '
Soykırımcı Ateşle Oynuyor! Katillerden Yeni Plan...
Trump'ın o sözlerine Hamas'tan yanıt: Tüm cenazeler teslim edildi
Su krizini çözemedi, faturayı vatandaşa kesti! Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan akılalmaz öneri
Meteoroloji Uyardı! Karadeniz'e Sağanak!

Meteoroloji Uyardı! Karadeniz'e Sağanak!

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

Yapay zekada devrim! Artık insan gibi konuşacak

Yapay zekada devrim! Artık insan gibi konuşacak

O Telefona Dişli Rakip! Dünyanın En İncesi...

O Telefona Dişli Rakip! Dünyanın En İncesi...

İki yılda bir yetişiyor, çürüyünce yeniliyor! Kilosu 300 TL

İki yılda bir yetişiyor, çürüyünce yeniliyor! Kilosu 300 TL

O Uygulamaya TV Özelliği Geliyor!

O Uygulamaya TV Özelliği Geliyor!