Gülşen İmaj Değişti! Görenler İnanamadı...

Her adımı adeta olay olan Gülşen, son olarak İstanbul'da ünlü bir mekanda sahne aldı.Sevenlerinin karşısına siyah bir takım elbiseyle çıkan Gülşen'in yeni imajı dikkatlerden kaçmadı.Gülşen'in önden bakıldığında kısacık kesilmiş gibi gözüken ama arkadan upuzun olan saçları herkesi şaşırttı.Ünlü ismin yeni imajı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Gülşen'in saçları için 'Umarım peruktur' yorumları yapıldı.