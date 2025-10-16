Gülşen İmaj Değişti! Görenler İnanamadı...
Sahneye siyah bir takım elbiseyle çıkan Gülşen'in önden bakıldığında kısacık kesilmiş gibi gözüken ama arkadan upuzun olan saçları dikkat çekti.
Her adımı adeta olay olan Gülşen, son olarak İstanbul'da ünlü bir mekanda sahne aldı.
Sevenlerinin karşısına siyah bir takım elbiseyle çıkan Gülşen'in yeni imajı dikkatlerden kaçmadı.
DEĞİŞİK SAÇLAR
Gülşen'in önden bakıldığında kısacık kesilmiş gibi gözüken ama arkadan upuzun olan saçları herkesi şaşırttı.
'UMARIM PERUKTUR'
Ünlü ismin yeni imajı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Gülşen'in saçları için 'Umarım peruktur' yorumları yapıldı.
