Demet Şener gençlik sırrını açıkladı

1995 yılında Türkiye Güzeli seçilen ünlü manken Demet Şener, eski günlerinden hiçbir şey kaybetmedi.48 yaşındaki Demet Şener, dün bir etkinliğe katıldı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.Gazeteciler, burada Şener'e genç ve fit görünmesinin sırrını sordu.Ünlü manken, "Tabii spor yapıyorum çok da seviyorum. Kendime bakmayı seviyorum. Genetik olarak şanslıyım. Çocuklarımın peşinde bir İngiltere, bir İspanya mekik dokuyorum. Ayrıca çalışıyorum, kendi mesleğimi yapıyorum. Daha hareketli bir hayat yaşıyorum. O yüzden de daha dinç ve yaşımdan daha genç durduğumu düşünüyorum." dedi.