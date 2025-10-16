  • USD: 41,76 - 41,84
Demet Şener gençlik sırrını açıkladı

Bir etkinliğe katılan Demet Şener, gençlik sırrıyla ilgili ipuçları verdi. Ünlü mankenin açıklamaları gündem oldu.

Ekleme: 16.10.2025 - 11:04 Güncelleme: 16.10.2025 - 11:05 / Editör: Ozge Selin
1995 yılında Türkiye Güzeli seçilen ünlü manken Demet Şener, eski günlerinden hiçbir şey kaybetmedi.

48 yaşındaki Demet Şener, dün bir etkinliğe katıldı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"KENDİME BAKMAYI SEVİYORUM"

Gazeteciler, burada Şener'e genç ve fit görünmesinin sırrını sordu.

Ünlü manken, "Tabii spor yapıyorum çok da seviyorum. Kendime bakmayı seviyorum. Genetik olarak şanslıyım. Çocuklarımın peşinde bir İngiltere, bir İspanya mekik dokuyorum. Ayrıca çalışıyorum, kendi mesleğimi yapıyorum. Daha hareketli bir hayat yaşıyorum. O yüzden de daha dinç ve yaşımdan daha genç durduğumu düşünüyorum." dedi.

Meteoroloji Uyardı! Karadeniz'e Sağanak!

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

Yapay zekada devrim! Artık insan gibi konuşacak

O Telefona Dişli Rakip! Dünyanın En İncesi...

İki yılda bir yetişiyor, çürüyünce yeniliyor! Kilosu 300 TL

O Uygulamaya TV Özelliği Geliyor!