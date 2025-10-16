Büşra Develi gizemli sevgilisini paylaştı

"Fi", "Tatlı Küçük Yalancılar" gibi projelerle tanınan ve şimdilerde "Eşref Rüya" adlı dizide rol alan Büşra Develi, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu, bir süredir şef Ralph Sason ile aşk yaşıyor.Birlikteliklerini birkaç ay önce ilan eden çiftten Büşra Develi, sevgilisiyle yeni bir karesini paylaştı.Ünlü ismin beyaz kalp emojisi koyarak yayınladığı kare büyük ilgi gördü.