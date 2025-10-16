  • USD: 41,77 - 41,85
Büşra Develi gizemli sevgilisini paylaştı

Şimdilerde Eşref Rüya dizisinde hayat verdiği 'Çiğdem Serim' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Büşra Develi özel hayatıyla gündeme geldi. Develi, gizemli sevgilisiyle yeni bir fotoğrafını paylaşıp kalp emojisi koydu.

Ekleme: 16.10.2025 - 17:29
"Fi", "Tatlı Küçük Yalancılar" gibi projelerle tanınan ve şimdilerde "Eşref Rüya" adlı dizide rol alan Büşra Develi, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu, bir süredir şef Ralph Sason ile aşk yaşıyor.

Büşra Develi gizemli sevgilisini paylaştı

Birlikteliklerini birkaç ay önce ilan eden çiftten Büşra Develi, sevgilisiyle yeni bir karesini paylaştı.

Büşra Develi gizemli sevgilisini paylaştı

Ünlü ismin beyaz kalp emojisi koyarak yayınladığı kare büyük ilgi gördü.

