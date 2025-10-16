Bestemsu Özdemir acı haberi duyurdu!

Oyuncu Bestemsu Özdemir, özel hayatı ve kariyeriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü isim, son olarak üzücü bir haberi takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, eski profesyonel basketbolcu olan Ersin Görkem ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı.Özdemir, bir süredir birlikte olduğu eski basketbolcu sevgilisi Ersin Görkem ile Ağustos 2025'te Fethiye'de dünyaevine girmişti.Kanal D’nin ‘İnci Taneleri’ dizisinde rol alan Özdemir, bebek beklediği iddialarını, “Bunları düğünden sonra doya doya konuşmak istiyoruz. Ersin hayatımda verdiğim en doğru karar” yanıtıyla geçiştirirken Dabak, “Evet, öyle bir sürprizi de var, sağlıkla gelsin inşallah” sözleriyle müjdeyi vermişti.Ünlü oyuncunun dedesi Yalçın Ergün vefat etti. Özdemir, üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı.Özdemir, acı haberi; "Canım dedem Yalçın Ergün bugün melek oldu. Yarın Kayaköy'de ikindi namazıyla uğurlanıp Kayaköy mezarlığına defnedilecektir" sözleriyle duyurdu.