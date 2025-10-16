  • USD: 41,77 - 41,85
  • EURO: 48,69 - 48,78
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bestemsu Özdemir acı haberi duyurdu!

Oyuncu Bestemsu Özdemir, özel hayatı ve kariyeriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü isim, son olarak üzücü bir haberi takipçileriyle paylaştı.

Ekleme: 16.10.2025 - 17:11 Güncelleme: 16.10.2025 - 17:17 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, eski profesyonel basketbolcu olan Ersin Görkem ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı.

Özdemir, bir süredir birlikte olduğu eski basketbolcu sevgilisi Ersin Görkem ile Ağustos 2025'te Fethiye'de dünyaevine girmişti.

Bestemsu Özdemir acı haberi duyurdu!

Kanal D’nin ‘İnci Taneleri’ dizisinde rol alan Özdemir, bebek beklediği iddialarını, “Bunları düğünden sonra doya doya konuşmak istiyoruz. Ersin hayatımda verdiğim en doğru karar” yanıtıyla geçiştirirken Dabak, “Evet, öyle bir sürprizi de var, sağlıkla gelsin inşallah” sözleriyle müjdeyi vermişti.

Bestemsu Özdemir acı haberi duyurdu!

Ünlü oyuncunun dedesi Yalçın Ergün vefat etti. Özdemir, üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

Bestemsu Özdemir acı haberi duyurdu!

Özdemir, acı haberi; "Canım dedem Yalçın Ergün bugün melek oldu. Yarın Kayaköy'de ikindi namazıyla uğurlanıp Kayaköy mezarlığına defnedilecektir" sözleriyle duyurdu.

Trump'tan Zelenski zirvesi öncesi Putin'le görüşme
Çekmeköy'de İETT otobüsü durağa dalmıştı! Trafik kavgasının kurbanı olan anne son yolcuğuna uğurlanıyor
Osman Gökçek CHP’nin seçim oyununu ifşa etti!
5G'den Hazine'ye dev katkı! İhale bedeli tam...
Merkez Bankası Rezervlerinde Yeni Rekor!
Kurumsal raporlar skandalları ortaya döktü! CHP'li Antalya Büyükşehir'den özel şirketlere milyarlar aktarılmış
Türkiye'den Nadir Toprak Hamlesi! Berat Albayrak Dönemi Araştırmaları...
Bilal Erdoğan ' İsrail Tazminat Ödemelidir! '
MSB'den Gazze açıklaması! 'Görev gücü çalışmaları koordineli şekilde yürütülmektedir'
Yunanistan’da Eurofighter tedirginliği! Almanya Atina’ya baskı kuruyor
Avukat davadan çekildi! 'Ağır bir yükten çekiliyorum'
Cevdet Yılmaz açıkladı! 2026'da hedef...
CHP'li İzmir'de ulaşıma zam kararı! İZBAN'da ücretler artırıldı
AFAD talimatı Siyonistleri panikletti! Ankara Gazze’ye giriyor
İstanbul'da kara para soruşturması! Aralarında Sezgin Baran Korkmaz da var
Bakan Güler'den Gazze açıklaması! 'TS K göreve hazır'
Yüzyılın Projesinde Son Aşama! Kura İle Kiralık Ev...
Kara para soruşturması CHP'ye uzandı! O döviz bürolarından servet çıktı
Bakanlık ifşa etti! Ürünün satışı yasaklandı
Gazze'de ateşkesi getiren 45 dakika! Türkiye'nin hamlesi katil İsrail'i saf dışı bıraktı
Meteoroloji Uyardı! Karadeniz'e Sağanak!

Meteoroloji Uyardı! Karadeniz'e Sağanak!

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

Yapay zekada devrim! Artık insan gibi konuşacak

Yapay zekada devrim! Artık insan gibi konuşacak

O Telefona Dişli Rakip! Dünyanın En İncesi...

O Telefona Dişli Rakip! Dünyanın En İncesi...

İki yılda bir yetişiyor, çürüyünce yeniliyor! Kilosu 300 TL

İki yılda bir yetişiyor, çürüyünce yeniliyor! Kilosu 300 TL

O Uygulamaya TV Özelliği Geliyor!

O Uygulamaya TV Özelliği Geliyor!