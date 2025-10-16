  • USD: 41,76 - 41,84
'Aşk huzurlu ev demek'

Oyuncu İsmail Demirci, eşi Hande Soral'la ilişkisi ve kariyerine dair samimi açıklamalarda yaptı.

Ekleme: 16.10.2025 - 11:52 Güncelleme: 16.10.2025 - 11:52 / Editör: Ozge Selin
İsmail Demirci, Ahmet Mümtaz Taylan'ın programı Empati programına konuk oldu. Kendisi gibi oyuncu Hande Soral ile 2017'den beri mutlu bir evliliği ve Ali adında bir oğlu olan İsmail Demirci, hem özel hayatı hem de kariyerine dair konuştu.

Kendisi gibi oyuncu Hande Soral ile evli olan İsmail Demirci, aşkı şu sözlerle anlattı:

"AŞK"

"Aşk benim için huzurlu bir ev demek. Artık Hande'yi Ali'siz, Ali'yi Hande'siz düşünemiyorum. Oğlum da Hande kadar aşk. Çocuğum olduktan sonra aşkla ilgili fikirlerim değişti."

"HANDE KARŞIMDAYDI"

Soral ile tanışma hikayelerini de anlatan Demirci, "Aynı spor salonuna 2-3 sene gitmişiz ve hiç karşılaşmamışız. Hande’yi ekrandan beğeniyordum. Bodrum'da plajda benim menajerimle konuşuyordu, koşarak tanışmaya gittim ama öyle olsun istemedim ve vazgeçtim. Akşam da bir mekana gittim ve Hande karşımdaydı. O günden beri beraberiz" dedi.

"AŞIK OLDUM"

Çok romantik ve kolay biri olmadığından bahseden ünlü isim "Ben huysuzluk yaptığımda başkaları sinirlenirken, Hande'nin buna gülmesi ona daha da çok aşık olma sebeplerimden biri" şeklinde konuştu.

Hande Soral'ı kıskanmadığını belirten ünlü oyuncu, eşinin çok iyi bir oyuncu olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Demirci, eşi Soral ile ilgili sözlerini "Hande kariyerimde manevi olarak bana çok destek oldu. Benim çok kolay moralim bozulur hem öyle durumlarda hem proje seçerken de bütüne bakmak konusunda işimi çok kolaylaştırıyor" diye noktaladı.

