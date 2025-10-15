  • USD: 41,75 - 41,82
Son paylaşımıyla hayranlarını korkuttu

3 ay önce anne olan ünlü oyuncu Gizem Karaca, son dönemde bebekli paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bebeği Yaz ile birlikte hastalandıklarını söyledi.

Güzel Köylü, İçimdeki Fırtına, ve Baraj gibi dizilerle tanınan Gizem Karaca, iş insanı Kemal Ekmekçi ile evlendikten sonra İzmir'e yerleşmişti.

32 yaşındaki oyuncu, uzun süredir beklediği bebeğine 26 Haziran’da kavuşmuştu. Doğum yaptıktan sonra bebeğine kendisi bakan Gizem Karaca, bu süreçte sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor.

"ÇOK FENA SALGIN VAR"

Gizem Karaca son yaptığı paylaşımda, kızıyla karesini yayınlayarak hastalandıklarını söyledi. Oyuncu paylaşımında "Arkadaşlar çok fena salgın varmış. Biz de hasta olduk. İkimiz de salya sümük" ifadelerini kullandı. Paylaşımı filtreli yaptığı fark edilen ünlü isim, fotoğrafın altına ise "Tipimi tek toparlayacak filtre buydu." yazdı.

Meteorolojiden Uyarı! Yağış Var...

Google’dan Hindistan hamlesi! Yapay zeka merkezi kuruluyor

TFF'nin O Yetkisi Alındı!

BYD'nin Üçüncü Fabrikasının Adresi Neresi Olacak?

Android telefonlarda zorunlu değişiklik! Yarın son

Burnu ağzını kapatacak kadar büyüdü! Verdiği karar hayatını değiştirdi

