Sihirli Annem'in Tuğçe'si umreye gitti

Son olarak Sihirli Annem'in filminde rol alan Damla Ersubaşı, umreye gitti. Ünlü isim başörtülü karelerini sosyal medyadan yayınladı.

Ekleme: 15.10.2025 - 09:11 Güncelleme: 15.10.2025 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Yayınlandığı döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinin unutulmaz karakterlerinden Tuğçe'yi oynayan Damla Ersubaşı, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yıllar içinde 41 kilo vererek iğne ipliğe dönen Ersubaşı, umreye giderek verdiği pozla dikkat çekti.

"KEŞKE DEMEDİM"

Manevi olarak büyük bir duygu yaşayan ünlü isim, paylaşımına "Bugüne kadar yaşadığım hiçbir şey için 'keşke' demedim. Dediysem bile ardından 'Ama olması gereken oymuş' deyip tevekkül ettim. Demek ki ne yaşadıysam bugün olduğum kişi olabilmem içinmiş." notunu ekledi.

