  • USD: 41,76 - 41,84
  • EURO: 48,57 - 48,66
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şarkıcı Emrah'ın yeni tarzı dikkat çekti

Uzun bir aradan sonra yeniden sahnelere dönen ünlü şarkıcı Emrah, sosyal medyada paylaştığı yeni tarzıyla gündem oldu.

Ekleme: 15.10.2025 - 17:29 Güncelleme: 15.10.2025 - 17:30 / Editör: Ozge Selin
Yıllardır Küçük Emrah olarak tanınan şarkıcı Emrah Erdoğan, sık sık yatırımlarıyla gündeme geliyor.

Uzun zamandır sahnelerde olmayan ünlü şarkıcı, 8 Kasım'da İstanbul'da sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Duygularını müzikle ifade etmeye her zamankinden daha hazır olduğunu belirten Emrah, sabırsızlandığını söyledi.

Şarkıcı Emrah'ın yeni tarzı dikkat çekti

ÖZCAN DENİZ'E BENZETİLDİ

Uzun süredir gözlerden uzak olan 54 yaşındaki Emrah, son halini sosyal medyadan da paylaştı. Sosyal medya hesabından yeni imajını gözler önüne seren şarkıcı Emrah, Özcan Deniz'in yeni imajlı halini benzetildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! 'Türkiye ehil ve emin ellerde'
Can Holding soruşturmasında Ahmet Kırman'a yurt dışı çıkış yasağı
Bakanlıktan 'Trafikte yüzde 10 toleransı kaldırılıyor' iddialarına yanıt
Katil Netanyahu'nun nefesi kesildi: Tüm programlarını iptal etti
Ali Babacan'dan CHP Çıkışı! ' Allah Ellerine Düşürmesin '
İstanbul Çekmeköy'de otobüs durağa daldı! Ölü ve yaralılar var!
'Her An Vatandaşın Yanında Olacaksınız!' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uyarılar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya uyarısı! '‘Şahsi ikbalini öne çıkartan idarecilere tolerans yok’
11.Yargı Paket İle Beraber LGBT'ye Dur Denecek!
Trump af istemişti! Netanyahu yeniden mahkemeye çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'i Tedirgin Etti! ' Bedeli Ağır Olur '
Tatar Ve Orban Arasında İlginç Diyalog! ' Ben Türk'üm Bana Bir Şey Olmaz '
Netanyahu'dan Kirli Planlar! Çeteler Devrede...
CHP'de demokrasi isyanı! İl başkanı ve yönetim kendilerini binaya kilitleyip eylem başlattı
Dünyanın Gözü Türkiye'de!
İstanbullunun çilesi bitmiyor! Metrobüs arızaları rutine döndü
Terörist Netanyahu Tehdit Etti! ' Kıyamet Kopar '
Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masada Gazze var
Promosyon Savaşları! Bankalar Kızıştı...
Filistinli Esirler Siyonist Zulmü Anlattı! ' Yaşayanlar Mezarlığından Çıktık '
Meteorolojiden Uyarı! Yağış Var...

Meteorolojiden Uyarı! Yağış Var...

Google’dan Hindistan hamlesi! Yapay zeka merkezi kuruluyor

Google’dan Hindistan hamlesi! Yapay zeka merkezi kuruluyor

TFF'nin O Yetkisi Alındı!

TFF'nin O Yetkisi Alındı!

BYD'nin Üçüncü Fabrikasının Adresi Neresi Olacak?

BYD'nin Üçüncü Fabrikasının Adresi Neresi Olacak?

Android telefonlarda zorunlu değişiklik! Yarın son

Android telefonlarda zorunlu değişiklik! Yarın son

Burnu ağzını kapatacak kadar büyüdü! Verdiği karar hayatını değiştirdi

Burnu ağzını kapatacak kadar büyüdü! Verdiği karar hayatını değiştirdi