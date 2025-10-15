  • USD: 41,76 - 41,84
Şarkıcı Çelik o mesaj hakkında konuştu

Son zamanlarda sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve neredeyse her paylaşımıyla olan ünlü şarkıcı Çelik, takipçisinden aldığı mesaj hakkında konuştu.

Ekleme: 15.10.2025 - 17:27 Güncelleme: 15.10.2025 - 17:28
Geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin kendisinden para istediği mesajını paylaşan Çelik, sosyal medyada gündem olmuştu.

Sık sık takipçilerinden kendisine gelen mesajlarını yayınlayan ünlü şarkıcı, önceki akşam katıldığı etkinlikte konuyla ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

"1 MİLYON İSTEMİŞTİ"

"5-10 bin lira olsa tamam, ‘1 milyon lira kredi aldım, ödeyemiyorum abi’ diyor. Onu gören de arkasına takılmış, lokomotif gibi. Duyan geldi, duyan geldi. Baba biz bankacı değiliz ki ya, biz popçuyuz!"

