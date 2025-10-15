Öykü Çelik Evlenme Teklifi Aldı!

'Romantik Komedi 2' filmi, 'Poyraz Karayel' ve 'Diriliş Ertuğrul' dizilerinde rol alan, 'Survivor 2021' yarışması ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran Öykü Çelik, şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.Öykü Çelik, 2023 yılında sevgilisi Ali Çakıcı "Yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım" mesajı ile ilişkisini ilan etmişti.Ünlü çiftten sürpriz haber geldi. Dolu dizgin aşk yaşayan ikili evleniyor.Öykü Çelik sevgilisi Ali Çakıcı'dan evlilik teklifi aldığı anları sosyal medya hesabından "Sonraki bölüm" notuyla paylaştı.