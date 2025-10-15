  • USD: 41,75 - 41,82
Öykü Çelik Evlenme Teklifi Aldı!

Rol aldığı dizilerle şöhreti yakalayan, 2021'de katıldığı Survivor yarışmasıyla ününe ün katan Öykü Çelik, 2 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Ali Çakıcı'dan evlenme teklifi aldı.

Ekleme: 15.10.2025 - 09:24 Güncelleme: 15.10.2025 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
'Romantik Komedi 2' filmi, 'Poyraz Karayel' ve 'Diriliş Ertuğrul' dizilerinde rol alan, 'Survivor 2021' yarışması ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran Öykü Çelik, şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

Öykü Çelik, 2023 yılında sevgilisi Ali Çakıcı "Yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım" mesajı ile ilişkisini ilan etmişti.

ÖYKÜ ÇELİK EVLENİYOR

Ünlü çiftten sürpriz haber geldi. Dolu dizgin aşk yaşayan ikili evleniyor.

"SONRAKİ BÖLÜM"

Öykü Çelik sevgilisi Ali Çakıcı'dan evlilik teklifi aldığı anları sosyal medya hesabından "Sonraki bölüm" notuyla paylaştı.

Meteorolojiden Uyarı! Yağış Var...

Google’dan Hindistan hamlesi! Yapay zeka merkezi kuruluyor

TFF'nin O Yetkisi Alındı!

BYD'nin Üçüncü Fabrikasının Adresi Neresi Olacak?

Android telefonlarda zorunlu değişiklik! Yarın son

Burnu ağzını kapatacak kadar büyüdü! Verdiği karar hayatını değiştirdi

