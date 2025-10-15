İrem Helvacıoğlu anne oldu

'Güneşin Kızları', 'Seni Çok Bekledim', 'Sen Anlat Karadeniz', 'Yürek Çıkmazı' gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim'de Ural Kaspar ile evlenmişti.Çiftten, kısa bir süre sonra müjdeli haber gelmişti. Hamile olduğu öğrenilen İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz günlerde bebeğinin kız olacağını açıklamıştı.Eşi Ural Kaspar, geçtiğimiz haftalarda eşinin göbeğini tutarak verdiği pozu Instagram hesabından paylaşmıştı. Pijaması nedeniyle 'Gaffurum' diyen Kaspar'a güzel oyuncudan 'Utanmıyorsun' yanıtı gelmişti.35 yaşındaki İrem Helvacıoğlu, dört gözle beklediği kızına bugün sağlıklı bir şekilde kavuştu. Anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Sevindiren haberi, oyuncunun yakın arkadaşı Sebile Ölmez Instagram'dan duyurdu. Bebeğin adı ise henüz açıklanmadı.