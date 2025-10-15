  • USD: 41,76 - 41,84
  • EURO: 48,57 - 48,66
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İrem Helvacıoğlu anne oldu

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, aylardır merakla beklediği ilk bebeğine kavuştu. Ünlü ismin ve dünyaya gelen minik kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekleme: 15.10.2025 - 17:17 Güncelleme: 15.10.2025 - 17:20 / Editör: Ozge Selin
'Güneşin Kızları', 'Seni Çok Bekledim', 'Sen Anlat Karadeniz', 'Yürek Çıkmazı' gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim'de Ural Kaspar ile evlenmişti.

Çiftten, kısa bir süre sonra müjdeli haber gelmişti. Hamile olduğu öğrenilen İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz günlerde bebeğinin kız olacağını açıklamıştı.

İrem Helvacıoğlu anne oldu

Eşi Ural Kaspar, geçtiğimiz haftalarda eşinin göbeğini tutarak verdiği pozu Instagram hesabından paylaşmıştı. Pijaması nedeniyle 'Gaffurum' diyen Kaspar'a güzel oyuncudan 'Utanmıyorsun' yanıtı gelmişti.

İrem Helvacıoğlu anne oldu

35 yaşındaki İrem Helvacıoğlu, dört gözle beklediği kızına bugün sağlıklı bir şekilde kavuştu. Anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İrem Helvacıoğlu anne oldu

Sevindiren haberi, oyuncunun yakın arkadaşı Sebile Ölmez Instagram'dan duyurdu. Bebeğin adı ise henüz açıklanmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! 'Türkiye ehil ve emin ellerde'
Can Holding soruşturmasında Ahmet Kırman'a yurt dışı çıkış yasağı
Bakanlıktan 'Trafikte yüzde 10 toleransı kaldırılıyor' iddialarına yanıt
Katil Netanyahu'nun nefesi kesildi: Tüm programlarını iptal etti
Ali Babacan'dan CHP Çıkışı! ' Allah Ellerine Düşürmesin '
İstanbul Çekmeköy'de otobüs durağa daldı! Ölü ve yaralılar var!
'Her An Vatandaşın Yanında Olacaksınız!' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uyarılar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya uyarısı! '‘Şahsi ikbalini öne çıkartan idarecilere tolerans yok’
11.Yargı Paket İle Beraber LGBT'ye Dur Denecek!
Trump af istemişti! Netanyahu yeniden mahkemeye çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'i Tedirgin Etti! ' Bedeli Ağır Olur '
Tatar Ve Orban Arasında İlginç Diyalog! ' Ben Türk'üm Bana Bir Şey Olmaz '
Netanyahu'dan Kirli Planlar! Çeteler Devrede...
CHP'de demokrasi isyanı! İl başkanı ve yönetim kendilerini binaya kilitleyip eylem başlattı
Dünyanın Gözü Türkiye'de!
İstanbullunun çilesi bitmiyor! Metrobüs arızaları rutine döndü
Terörist Netanyahu Tehdit Etti! ' Kıyamet Kopar '
Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masada Gazze var
Promosyon Savaşları! Bankalar Kızıştı...
Filistinli Esirler Siyonist Zulmü Anlattı! ' Yaşayanlar Mezarlığından Çıktık '
Meteorolojiden Uyarı! Yağış Var...

Meteorolojiden Uyarı! Yağış Var...

Google’dan Hindistan hamlesi! Yapay zeka merkezi kuruluyor

Google’dan Hindistan hamlesi! Yapay zeka merkezi kuruluyor

TFF'nin O Yetkisi Alındı!

TFF'nin O Yetkisi Alındı!

BYD'nin Üçüncü Fabrikasının Adresi Neresi Olacak?

BYD'nin Üçüncü Fabrikasının Adresi Neresi Olacak?

Android telefonlarda zorunlu değişiklik! Yarın son

Android telefonlarda zorunlu değişiklik! Yarın son

Burnu ağzını kapatacak kadar büyüdü! Verdiği karar hayatını değiştirdi

Burnu ağzını kapatacak kadar büyüdü! Verdiği karar hayatını değiştirdi