Cannes'da Cemre Baysel fırtınası!

Kanal D’nin iddialı yeni dizisi Güller ve Günahlar'da Zeynep karakterine hayat veren başarılı oyuncu Cemre Baysel, Cannes'daki pozlarıyla Instagram'ı salladı.

Ekleme: 15.10.2025 - 17:21 Güncelleme: 15.10.2025 - 17:23 / Editör: Ozge Selin
Kanal D’nin merakla beklenen dizisi ‘Güller ve Günahlar’ ilk bölümüyle izleyici tarafından yoğun ilgi gördü.

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrolünü paylaştığı ‘Güller ve Günahlar’, hem reytinglerde hem sosyal medyada adeta çiçek açan dizi, çarpıcı sahneleriyle gündem oldu.

Sevilen dizide Zeynep karakterini canlandıran güzel oyuncu Cemre Baysel, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi görüyor.

Cannes'a giden ünlü oyuncunun, yeni Instagram pozlarına kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

