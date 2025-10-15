Cannes'da Cemre Baysel fırtınası!

Kanal D’nin merakla beklenen dizisi ‘Güller ve Günahlar’ ilk bölümüyle izleyici tarafından yoğun ilgi gördü.Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrolünü paylaştığı ‘Güller ve Günahlar’, hem reytinglerde hem sosyal medyada adeta çiçek açan dizi, çarpıcı sahneleriyle gündem oldu.Sevilen dizide Zeynep karakterini canlandıran güzel oyuncu Cemre Baysel, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi görüyor.Cannes'a giden ünlü oyuncunun, yeni Instagram pozlarına kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.