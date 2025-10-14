Vefat eden annesini özlemle andı!

Asıl adı Öznur Kral olan ve 2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, entübe edilmesinin ardından tedavi gördüğü hastanede 17 Mart 2025 günü yaşamını yitirdi. Ölümüyle ailesini ve sevenlerini yasa boğan Tanyeli Özruh Sünneli, 18 Mart'ta Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.Cenazede konuşmakta zorlanan Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli, "O yok şu an burada. Devam ediyorduk niye bıraktın gittin diyorum kendi kendime. Bir şey diyemiyorum şu an. Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Hepimizin başı sağ olsun. Çok iyi bir insandı. Çok iyi bir anne ve eşti. Allah nurlar içinde yatırsın. Acım çok büyük'' şeklinde konuşmuştu.KAHREDEN DETAYVefatıyla sevenlerini derinden üzen Tanyeli, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda eşi İlker Sünneli'nin eski eşinin kanserden hayatını kaybettiğini söylemişti.ANNESİNİ ANDIEşinin vefatının ardından zor günler geçiren Sünneli, 2 yıl önce hayatını kaybeden annesi Ayşegül Sünneli'yi ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşımla andı.Instagram hesabından annesiyle birlikte yer aldığı kareyi yayımlayan Sünneli, mesajına; ''Bugün seni kaybedeli 2 yıl bitti annem'' notunu düştü.