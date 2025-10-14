  • USD: 41,75 - 41,82
  • EURO: 48,25 - 48,33
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Vefat eden annesini özlemle andı!

Uzun süredir savaştığı kanserden hayatını kaybeden ünlü oryantal Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli, annesi Ayşegül Sünneli'yi ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşımla andı.

Ekleme: 14.10.2025 - 17:15 Güncelleme: 14.10.2025 - 17:17 / Editör: Ozge Selin
Asıl adı Öznur Kral olan ve 2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, entübe edilmesinin ardından tedavi gördüğü hastanede 17 Mart 2025 günü yaşamını yitirdi. Ölümüyle ailesini ve sevenlerini yasa boğan Tanyeli Özruh Sünneli, 18 Mart'ta Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazede konuşmakta zorlanan Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli, "O yok şu an burada. Devam ediyorduk niye bıraktın gittin diyorum kendi kendime. Bir şey diyemiyorum şu an. Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Hepimizin başı sağ olsun. Çok iyi bir insandı. Çok iyi bir anne ve eşti. Allah nurlar içinde yatırsın. Acım çok büyük'' şeklinde konuşmuştu.

Vefat eden annesini özlemle andı!

KAHREDEN DETAY

Vefatıyla sevenlerini derinden üzen Tanyeli, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda eşi İlker Sünneli'nin eski eşinin kanserden hayatını kaybettiğini söylemişti.

Vefat eden annesini özlemle andı!

ANNESİNİ ANDI

Eşinin vefatının ardından zor günler geçiren Sünneli, 2 yıl önce hayatını kaybeden annesi Ayşegül Sünneli'yi ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşımla andı.

Instagram hesabından annesiyle birlikte yer aldığı kareyi yayımlayan Sünneli, mesajına; ''Bugün seni kaybedeli 2 yıl bitti annem'' notunu düştü.

Kremlin duyurdu: Putin ve Erdoğan kısa sürede telefon görüşmesi yapabilir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Filistin'i Filistinliler yönetmelidir
IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! ' Kira Meselesini Çözeceğiz '
Cumhurbaşkanı Erdoğan
'Karayolunda 5G Destekli Akıllı Ulaşım Altyapısı'
Türkiye Gazze İçin Seferber! '17.Gemi Yolda!
Bütün şehri haraca bağlamışlar! Daltonlar suç örgütü iddianamesinde çarpıcı detaylar
Eski Bakan'ın Gülünç Sözleri! ' Gazze'deki Barışta CHP'nin Payı Var'
İsrail basınından Türkiye'ye küstah saldırı! Ankara’nın barıştaki rolünü kabullenemediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e Tepki! ' Skandala İmza Attı! '
Yine İETT yine kaza! Üsküdar'da İETT otobüsü duvara çarptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Dönüşü Konuştu!
Bakan Işıkhan açıkladı: Aylık 15 bin 162 TL gelir desteği verilecek
Yunan ve Rum'dan Erdoğan hazımsızlığı! Gazze için tarihi zirvede dikkat çeken görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kilit rolü Avrupa basınında!
Bahçeli'den Özgür Özel'e sert tepki!
Bursa Belediyesi'nde kriz derinleşiyor! CHP'li Turgay Erdem ve 14 şüpheli tutuklandı
Özgür Özel'in Brüksel Mitinginde Hüsran!
Dünya bu diyaloğu konuşuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meloni'ye 'sigarayı bırakma' tavsiyesi manşetlerde!
Meteoroloji Uyardı! 16 İl...

Meteoroloji Uyardı! 16 İl...

O ilde yaşayanlar dikkat! Trafiğe kapanan yollar açıklandı

O ilde yaşayanlar dikkat! Trafiğe kapanan yollar açıklandı

Windows 10 işletim sistemi sona eriyor! Yüz milyonlarca cihaz risk altında

Windows 10 işletim sistemi sona eriyor! Yüz milyonlarca cihaz risk altında

En iyi 10 Tarayıcı! Hızdan Gizliliğe...

En iyi 10 Tarayıcı! Hızdan Gizliliğe...

Türkiye'de Elektrikli Araç Talebi Düşük Mü ?

Türkiye'de Elektrikli Araç Talebi Düşük Mü ?

Otomotiv Üretimi Arttı!

Otomotiv Üretimi Arttı!