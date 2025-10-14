  • USD: 41,75 - 41,82
  • EURO: 48,25 - 48,33
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Torreira Ve Rabia Soytürk Aşk Mı Yaşıyor ?

Bir dönem fırtınalı aşklarıyla gündemden düşmeyen Devrim Özkan ve Lucas Torreira, ikinci kez barışmalarına rağmen yollarını kesin olarak ayırdı. Ayrılığın ardından iki isim de farklı kişilerle anılırken, Torreira'nın Rabia Soytürk ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemini karıştırdı. Ancak Ece Erken'in "Sorduk, yalan dedi Rabia" paylaşımı, söylentilere son noktayı koydu.

Ekleme: 14.10.2025 - 09:29 Güncelleme: 14.10.2025 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisiyle ekranlarda parlayan oyuncu Devrim Özkan, duru güzelliği ve zarif tavırlarıyla izleyicinin gönlünü kazanmış, Torreira ile yaşadığı ilişkiyle de sık sık gündeme gelmişti.

İlk ayrılıklarının kıskançlık nedeniyle yaşandığı iddia edilirken, ikinci ayrılığın sebebinin Torreira'nın Devrim Özkan'dan oyunculuğu bırakmasını istemesi olduğu öne sürülmüştü. Çift, bir süre sonra yeniden barışarak hayranlarını umutlandırsa da bu kez ilişki tamamen sona erdi.

Torreira Ve Rabia Soytürk Aşk Mı Yaşıyor ?

HER İKİSİ DE YOLLARINA AYRI DEVAM EDİYOR

Ayrılığın ardından hem Torreira hem de Özkan farklı isimlerle anılmaya başladı. İkilinin özel hayatı yeniden magazin sayfalarına taşındı. Devrim Özkan son günlerde Fransız voleybolcu Trevor Clevenot ile iki kez görüntülendi. Bu durum 'tesadüf mü, yeni aşk mı?' sorularını gündeme getirdi.

Torreira Ve Rabia Soytürk Aşk Mı Yaşıyor ?

YENİ İDDİA: TORREIRA, RABİA SOYTÜRK İLE Mİ BİRLİKTE?

Magazin kulislerinde bu kez Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile genç oyuncu Rabia Soytürk'ün aşk yaşadığı konuşulmaya başlandı. 26 yaşındaki başarılı oyuncu Rabia Soytürk'ün adının Torreira ile anılması, 'Devrim Özkan defteri tamamen kapandı mı?' yorumlarını beraberinde getirdi.

ECE ERKEN'DEN İDDİALARA NET CEVAP

Çıkan söylentilerin ardından sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tartışmalara son noktayı koydu. Rabia Soytürk'le konuştuğunu belirten Erken, şu ifadeyi kullandı: Sorduk, yalan dedi Rabia. Bu açıklamayla birlikte Torreira ve Rabia Soytürk hakkındaki aşk dedikodularının asılsız olduğu kesinleşti.
Kremlin duyurdu: Putin ve Erdoğan kısa sürede telefon görüşmesi yapabilir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Filistin'i Filistinliler yönetmelidir
IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! ' Kira Meselesini Çözeceğiz '
Cumhurbaşkanı Erdoğan
'Karayolunda 5G Destekli Akıllı Ulaşım Altyapısı'
Türkiye Gazze İçin Seferber! '17.Gemi Yolda!
Bütün şehri haraca bağlamışlar! Daltonlar suç örgütü iddianamesinde çarpıcı detaylar
Eski Bakan'ın Gülünç Sözleri! ' Gazze'deki Barışta CHP'nin Payı Var'
İsrail basınından Türkiye'ye küstah saldırı! Ankara’nın barıştaki rolünü kabullenemediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e Tepki! ' Skandala İmza Attı! '
Yine İETT yine kaza! Üsküdar'da İETT otobüsü duvara çarptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Dönüşü Konuştu!
Bakan Işıkhan açıkladı: Aylık 15 bin 162 TL gelir desteği verilecek
Yunan ve Rum'dan Erdoğan hazımsızlığı! Gazze için tarihi zirvede dikkat çeken görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kilit rolü Avrupa basınında!
Bahçeli'den Özgür Özel'e sert tepki!
Bursa Belediyesi'nde kriz derinleşiyor! CHP'li Turgay Erdem ve 14 şüpheli tutuklandı
Özgür Özel'in Brüksel Mitinginde Hüsran!
Dünya bu diyaloğu konuşuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meloni'ye 'sigarayı bırakma' tavsiyesi manşetlerde!
Meteoroloji Uyardı! 16 İl...

Meteoroloji Uyardı! 16 İl...

O ilde yaşayanlar dikkat! Trafiğe kapanan yollar açıklandı

O ilde yaşayanlar dikkat! Trafiğe kapanan yollar açıklandı

Windows 10 işletim sistemi sona eriyor! Yüz milyonlarca cihaz risk altında

Windows 10 işletim sistemi sona eriyor! Yüz milyonlarca cihaz risk altında

En iyi 10 Tarayıcı! Hızdan Gizliliğe...

En iyi 10 Tarayıcı! Hızdan Gizliliğe...

Türkiye'de Elektrikli Araç Talebi Düşük Mü ?

Türkiye'de Elektrikli Araç Talebi Düşük Mü ?

Otomotiv Üretimi Arttı!

Otomotiv Üretimi Arttı!