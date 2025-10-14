  • USD: 41,75 - 41,82
Samar Dadgar'dan romantik paylaşım

Şarkıcı Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar'ın mutlu evliliği devam ediyor. Dadgar, ünlü ismin yeni imajının yer aldığı kareleri kalp emojisi ile Instagram hesabından paylaştı.

Ekleme: 14.10.2025 - 17:20 Güncelleme: 14.10.2025 - 17:22 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı sorunlarla adından söz ettirmişti.

53 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, aynı zamanda menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile mahkemelik olmuştu.

Samar Dadgar'dan romantik paylaşım

Ailesini sildiğini belirten Ünlü isim, artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söylemişti.

Ailesine rest çeken Özcan Deniz, "Hiç olmadığım kadar hafif ve güçlüyüm" ifadelerini kullanmıştı.

Samar Dadgar'dan romantik paylaşım

Deniz'in eşi Samar Dadgar, Instagram hesabından Özcan Deniz'in yeni imajının yer aldığı fotoğrafı kalp emojisi ile takipçileriyle paylaştı.

