Samar Dadgar'dan romantik paylaşım

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı sorunlarla adından söz ettirmişti.53 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, aynı zamanda menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile mahkemelik olmuştu.Ailesini sildiğini belirten Ünlü isim, artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söylemişti.Ailesine rest çeken Özcan Deniz, "Hiç olmadığım kadar hafif ve güçlüyüm" ifadelerini kullanmıştı.Deniz'in eşi Samar Dadgar, Instagram hesabından Özcan Deniz'in yeni imajının yer aldığı fotoğrafı kalp emojisi ile takipçileriyle paylaştı.