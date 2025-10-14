  • USD: 41,75 - 41,82
O eve bir buçuk ay sonra gidebildi

Annesinin Ankara’daki evine bir buçuk ay sonra giden Nilperi Şahinkaya, duygusal bir paylaşım yayınladı.

Ekleme: 14.10.2025 - 10:22 Güncelleme: 14.10.2025 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
En son Kral Kaybederse dizisiyle ekranlarda olan ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın, annesi Meltem Vural vefat etti.

31 Ağustos'ta hayatını kaybeden Meltem Vural, uzun zamandır kanserle mücadele ediyordu. Bir süredir tedavi gördüğü kanser nedeniyle hayatını kaybeden Nilperi Şahinkaya’nın annesi Meltem Vural, 1 Eylül'de son yolculuğuna uğurlanmıştı.

ANNESİNİN EVİNE GİTTİ

Annesini kaybettikten sonra zor günler geçiren Şahinkaya, bu kez Ankara'daki evlerine gitti. Gitmekte çok zorlandığı dile getiren ve peş peşe fotoğraflar paylaşan güzel oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"KORKUTUCUYDU"

"Biz annemle son bir buçuk yıldır İstanbul'daydık, ondan önce Ankara'da yaşıyordu. Buraya gelmek benim için çok korkutucuydu, size anlatamam.

"YATAKTAN ÇIKAMADIM"

Dün İstanbul'daki evimde yataktan çıkamadım, kuruntu yapmaktan. Şu anda o kadar iyi geldi ki, bu evde olmak bana o kadar iyi geldi ki..."

Nilperi Şahinkaya, annesinin çizip boyadığı bir kutuyu "Bunu annem çizmişti, boyamıştı." notuyla takipçileriyle paylaştı.

O eve bir buçuk ay sonra gidebildi

O eve bir buçuk ay sonra gidebildi

O eve bir buçuk ay sonra gidebildi
