Murat Boz'dan duygulandıran paylaşım!

Ünlü şarkıcı Murat Boz, Malatya konseri sonrası yaptığı paylaşımıyla adından söz ettirdi. 'Anneannem burada vefat etmişti' diyen sanatçının duygu yüklü mesajı takipçilerini duygulandırdı.

45 yaşındaki ünlü şarkıcı Murat Boz, aşk hayatı ve hit şarkılarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden şarkıcı, son olarak Malatya'daki hayranlarıyla buluştu.

Murat Boz'dan duygulandıran paylaşım!

DUYGULANDIRAN SÖZLER

Yoğun ilgi gören konseri sonrası Instagram'dan paylaşım yapan Boz, 1973 yılında Malatya'da hayatını kaybeden anneannesini anmayı ihmal etmedi.

Şarkılarıyla milyonları coşturan Murat Boz, Malatya’daki sevenleriyle bir araya geldi. Ünlü isim, konser sonrası hayatını kaybeden anneannesiyle ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Murat Boz'dan duygulandıran paylaşım!

''GÜLÜŞÜNÜ HİSSEDİYORUM''

Vefat eden anneannesinin bir fotoğrafını yayımlayan Boz; ''Malatya.. Dün akşam sizinle buluşmak, o coşkuya ve sevgiye dokunmak tarifsizdi. Her şarkıda, her alkışta kalbim biraz daha doldu. Ama Malatya benim için sadece güzel bir konser şehri değil… 1973 yılında anneannem burada vefat etmişti. Dün sahnede de söyledim; o hâlâ sizlere emanet. Siz ne zaman gülseniz, ben onun yüzünün o anki gülüşünü hissediyorum. Kalbimin en özel köşesinde yeriniz var Malatya. İyi ki varsınız'' notunu düştü.

Meteoroloji Uyardı! 16 İl...

O ilde yaşayanlar dikkat! Trafiğe kapanan yollar açıklandı

Windows 10 işletim sistemi sona eriyor! Yüz milyonlarca cihaz risk altında

En iyi 10 Tarayıcı! Hızdan Gizliliğe...

Türkiye'de Elektrikli Araç Talebi Düşük Mü ?

Otomotiv Üretimi Arttı!

