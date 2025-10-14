Murat Boz'dan duygulandıran paylaşım!

45 yaşındaki ünlü şarkıcı Murat Boz, aşk hayatı ve hit şarkılarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.Konser maratonuna hız kesmeden devam eden şarkıcı, son olarak Malatya'daki hayranlarıyla buluştu.DUYGULANDIRAN SÖZLERYoğun ilgi gören konseri sonrası Instagram'dan paylaşım yapan Boz, 1973 yılında Malatya'da hayatını kaybeden anneannesini anmayı ihmal etmedi.Şarkılarıyla milyonları coşturan Murat Boz, Malatya’daki sevenleriyle bir araya geldi. Ünlü isim, konser sonrası hayatını kaybeden anneannesiyle ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekti.''GÜLÜŞÜNÜ HİSSEDİYORUM''Vefat eden anneannesinin bir fotoğrafını yayımlayan Boz; ''Malatya.. Dün akşam sizinle buluşmak, o coşkuya ve sevgiye dokunmak tarifsizdi. Her şarkıda, her alkışta kalbim biraz daha doldu. Ama Malatya benim için sadece güzel bir konser şehri değil… 1973 yılında anneannem burada vefat etmişti. Dün sahnede de söyledim; o hâlâ sizlere emanet. Siz ne zaman gülseniz, ben onun yüzünün o anki gülüşünü hissediyorum. Kalbimin en özel köşesinde yeriniz var Malatya. İyi ki varsınız'' notunu düştü.