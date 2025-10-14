  • USD: 41,75 - 41,82
Formunun sırrını verdi

Son dönemdeki fit haliyle dikkat çeken ünlü şarkıcı Derya Bedavacı, zayıflama ve formda kalma sırrını hayranlarıyla paylaştı.

Ekleme: 14.10.2025 - 10:20 Güncelleme: 14.10.2025 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
Arabesk müziğin sevilen ismi Derya Bedavacı, Kıbrıs'ta konser verdi. Zayıfladığı görülen sanatçı hayranlarına sırrını verdi.

"SPOR VE DİYET"

Her zaman sahnelere özenle hazırlanıp şık olmayı tercih eden Derya Bedavacı, "Spora ve diyete başladım. Herkese tavsiyem; az yesinler ve sofradan aç kalksınlar." dedi.

BİR KIZI VAR

Sivas doğumlu sanatçı, 7 kardeşli bir ailenin üçüncü çocuğu. Hayatını İzmir'de sürdüren Bedavacı, Ada Su isminde bir kız çocuğu annesi.

SADECE SÖYLEMİYOR

Müziğe şiirle başlayan sanatçı, 2018 yılında "Sayende" albümünü yayınladı ve albümdeki tüm sözleri ile besteleri kendisi yaptı. Beste çalışmalarına da imza atan Derya Bedavacı; Kubat'ın "Veda", Hakan Altun'un "Saki" ve Ferhat Göçer'in "Sanane" gibi şarkılarına da imzasını attı.

Meteoroloji Uyardı! 16 İl...

O ilde yaşayanlar dikkat! Trafiğe kapanan yollar açıklandı

Windows 10 işletim sistemi sona eriyor! Yüz milyonlarca cihaz risk altında

En iyi 10 Tarayıcı! Hızdan Gizliliğe...

Türkiye'de Elektrikli Araç Talebi Düşük Mü ?

Otomotiv Üretimi Arttı!

