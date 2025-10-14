Derin Talu Survivor'a mı gidiyor?

Haklarında uyuşturucu madde kullandıkları suçlamasıyla soruşturma başlatılan ünlü isimler, kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Dilan Polat, İrem Derici, Hadise, Demet Evgar gibi isimlerin yanında Defne Samyeli'nin kızları da kan örneği vermişti.Artık anneleri Defne Samyeli'den daha çok konuşulan Derin ve Deren Talu, gündemden düşmek bilmiyor. Her söyledikleri, her yaptıkları konuşulan güzellerden Derin Talu hakkında yeni bir iddia gündeme geldi.ACUN İKNA ETTİGeçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı'nın, Derin Talu'ya Survivor için teklif götürdüğü sosyal medyada konuşuluyordu. Ilıcalı'nın Derin Talu'yu ikna ettiği iddia edildi. Ünlü fenomenden henüz bu konuda bir açıklama gelmemişti.BİR ANDA SPORA BAŞLAMIŞTISosyal medyada yayılan iddiaların ardından spora başladığını açıklayan Derin Talu'nun spora başlama sebebinin Survivor olduğu düşünüldü. Ancak Talu son olarak, çok kilo aldığını için rahatsız olduğunu bu yüzden spora başladığını söylemişti.