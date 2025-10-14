Bella Hadid'ten İtiraf!

Ünlü model Bella Hadid, uzun süredir mücadele ettiği Lyme hastalığı sürecinde yaşadığı kaygı ve depresyonu samimi bir şekilde anlattı. Instagram üzerinden duygularını açıkça dile getiren Hadid, ruhsal mücadelesini "görünmez ama tüketici bir yük" olarak tanımladı.Lyme hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Bella Hadid, yaşadığı fiziksel zorlukların ruhsal dünyasında da derin yaralar açtığını itiraf etti. Sosyal medya hesabından yaptığı uzun paylaşımda ünlü model, "Yıllardır kaygı ve depresyonun ağırlığını taşıyorum. Bazen bu duygular insanı tamamen sarmalıyor, felç ediyor. Dışarıdan görünmeyen bir yük gibi, güne başlamadan önce ağlıyorsun, neden bu kadar ağır hissettiğini anlayamıyorsun," sözleriyle hislerini paylaştı.Hadid, ruhsal sorunların utanılacak bir durum olmadığını vurgulayarak, "Bu bir zayıflık değil, benim bir parçam. Hassasiyetim, farkındalığım ve empatim bana güç veriyor. Beni insan yapan şey de bu," ifadelerini kullandı. Ünlü model, benzer duyguları yaşayan takipçilerine seslenerek, "Yalnız değilsiniz, sizi çok seviyorum," mesajı verdi.UNICEF ile yaptığı çalışmalardan bahseden Hadid, savaş ve travma yaşayan çocukların da benzer psikolojik sorunlarla baş etmeye çalıştığını belirtti: Onlar da kaygı, korku ve travma yaşıyor ama çoğunun psikolojik desteğe erişimi yok. Ruh sağlığı bir lüks değil, bir haktır."Hadid, paylaşımının sonunda Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında UNICEF'in "Trick-or-Treat for UNICEF" kampanyasına destek çağrısında bulundu.RadarOnline'ın haberine göre Hadid, Almanya'da 100 bin doların üzerinde maliyeti olan deneysel bir Lyme hastalığı tedavisi gördü. Annesi Yolanda Hadid, kızının bu süreçte büyük bir savaş verdiğini belirterek, "Tanrının iyi olduğuna inanıyorum, mucizeler her gün gerçekleşiyor. Bu hastalık bizi dizlerimize çöktürdü ama her seferinde yeniden ayağa kalkıyoruz," sözleriyle duygularını paylaştı.