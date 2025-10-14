  • USD: 41,75 - 41,82
  • EURO: 48,25 - 48,33
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bella Hadid'ten İtiraf!

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, uzun süredir mücadele ettiği kaygı ve depresyon hakkında samimi açıklamalar yaptı. "Bu bir zayıflık değil, beni ben yapan bir parça" diyen Hadid, benzer duygular yaşayanlara "Yalnız değilsiniz" mesajı verdi. UNICEF aracılığıyla tanıştığı savaş mağduru çocuklardan ilham aldığını belirterek, "Ruh sağlığı bir haktır" dedi.

Ekleme: 14.10.2025 - 09:46 Güncelleme: 14.10.2025 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Ünlü model Bella Hadid, uzun süredir mücadele ettiği Lyme hastalığı sürecinde yaşadığı kaygı ve depresyonu samimi bir şekilde anlattı. Instagram üzerinden duygularını açıkça dile getiren Hadid, ruhsal mücadelesini "görünmez ama tüketici bir yük" olarak tanımladı.

Bella Hadid'ten İtiraf!

HASTALIĞI RUH SAĞLIĞINI DA ETKİLEDİ

Lyme hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Bella Hadid, yaşadığı fiziksel zorlukların ruhsal dünyasında da derin yaralar açtığını itiraf etti. Sosyal medya hesabından yaptığı uzun paylaşımda ünlü model, "Yıllardır kaygı ve depresyonun ağırlığını taşıyorum. Bazen bu duygular insanı tamamen sarmalıyor, felç ediyor. Dışarıdan görünmeyen bir yük gibi, güne başlamadan önce ağlıyorsun, neden bu kadar ağır hissettiğini anlayamıyorsun," sözleriyle hislerini paylaştı.

"ZAYIFLIK DEĞİL, İNSANİ BİR PARÇA"

Hadid, ruhsal sorunların utanılacak bir durum olmadığını vurgulayarak, "Bu bir zayıflık değil, benim bir parçam. Hassasiyetim, farkındalığım ve empatim bana güç veriyor. Beni insan yapan şey de bu," ifadelerini kullandı. Ünlü model, benzer duyguları yaşayan takipçilerine seslenerek, "Yalnız değilsiniz, sizi çok seviyorum," mesajı verdi.

UNICEF'E DESTEK ÇAĞRISI

UNICEF ile yaptığı çalışmalardan bahseden Hadid, savaş ve travma yaşayan çocukların da benzer psikolojik sorunlarla baş etmeye çalıştığını belirtti: Onlar da kaygı, korku ve travma yaşıyor ama çoğunun psikolojik desteğe erişimi yok. Ruh sağlığı bir lüks değil, bir haktır."

Hadid, paylaşımının sonunda Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında UNICEF'in "Trick-or-Treat for UNICEF" kampanyasına destek çağrısında bulundu.

ZOR TEDAVİ SÜRECİ

RadarOnline'ın haberine göre Hadid, Almanya'da 100 bin doların üzerinde maliyeti olan deneysel bir Lyme hastalığı tedavisi gördü. Annesi Yolanda Hadid, kızının bu süreçte büyük bir savaş verdiğini belirterek, "Tanrının iyi olduğuna inanıyorum, mucizeler her gün gerçekleşiyor. Bu hastalık bizi dizlerimize çöktürdü ama her seferinde yeniden ayağa kalkıyoruz," sözleriyle duygularını paylaştı.
Kremlin duyurdu: Putin ve Erdoğan kısa sürede telefon görüşmesi yapabilir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Filistin'i Filistinliler yönetmelidir
IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! ' Kira Meselesini Çözeceğiz '
Cumhurbaşkanı Erdoğan
'Karayolunda 5G Destekli Akıllı Ulaşım Altyapısı'
Türkiye Gazze İçin Seferber! '17.Gemi Yolda!
Bütün şehri haraca bağlamışlar! Daltonlar suç örgütü iddianamesinde çarpıcı detaylar
Eski Bakan'ın Gülünç Sözleri! ' Gazze'deki Barışta CHP'nin Payı Var'
İsrail basınından Türkiye'ye küstah saldırı! Ankara’nın barıştaki rolünü kabullenemediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e Tepki! ' Skandala İmza Attı! '
Yine İETT yine kaza! Üsküdar'da İETT otobüsü duvara çarptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Dönüşü Konuştu!
Bakan Işıkhan açıkladı: Aylık 15 bin 162 TL gelir desteği verilecek
Yunan ve Rum'dan Erdoğan hazımsızlığı! Gazze için tarihi zirvede dikkat çeken görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kilit rolü Avrupa basınında!
Bahçeli'den Özgür Özel'e sert tepki!
Bursa Belediyesi'nde kriz derinleşiyor! CHP'li Turgay Erdem ve 14 şüpheli tutuklandı
Özgür Özel'in Brüksel Mitinginde Hüsran!
Dünya bu diyaloğu konuşuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meloni'ye 'sigarayı bırakma' tavsiyesi manşetlerde!
Meteoroloji Uyardı! 16 İl...

Meteoroloji Uyardı! 16 İl...

O ilde yaşayanlar dikkat! Trafiğe kapanan yollar açıklandı

O ilde yaşayanlar dikkat! Trafiğe kapanan yollar açıklandı

Windows 10 işletim sistemi sona eriyor! Yüz milyonlarca cihaz risk altında

Windows 10 işletim sistemi sona eriyor! Yüz milyonlarca cihaz risk altında

En iyi 10 Tarayıcı! Hızdan Gizliliğe...

En iyi 10 Tarayıcı! Hızdan Gizliliğe...

Türkiye'de Elektrikli Araç Talebi Düşük Mü ?

Türkiye'de Elektrikli Araç Talebi Düşük Mü ?

Otomotiv Üretimi Arttı!

Otomotiv Üretimi Arttı!