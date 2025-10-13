  • USD: 41,72 - 41,79
Ünlü çiftten mutluluk pozu...

Çekirdek aile olmak için gün sayan magazin dünyasının ünlü çiftlerinden Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy, Düzce'ye gitti.

Ekleme: 13.10.2025 - 17:15 Güncelleme: 13.10.2025 - 17:17 / Editör: Ozge Selin
Unutulmaz yapımlardan Seksenler dizisinde birlikte rol alan Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy, sette birbirlerine aşık olup, 2015'te dünyaevine girmişlerdi.

BEBEK GELİYOR

Mutlu birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu çift, kısa bir süre önce bebek beklediklerini duyurdu. İlk hamilelik pozuna 'Sağlıkla inşallah' ifadelerini not düşen 36 yaşındaki Öner, bir kız bebek beklediğini açıkladı.

DÜZCE GEZİSİ

Anne baba olmak için gün sayan ünlü çift, bir etkinlik için Düzce'ye gitti.

Topuk Yaylası'nda doğa yürüyüşü yapan Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy'un aşk dolu pozu, büyük ilgi gördü. Begüm Öner'in büyüyen karnı da dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü çift, oyuncu arkadaşları Furkan Kızılay ve eşi Tutku Yılmaz'la da fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
