Oyuncu Melis Sezen Bükreş'te
Sadakatsiz dizisiyle kariyerinde zirveye çıkan 28 yaşındaki oyuncu Melis Sezen, Bükreş Moda Haftası’na onur konuğu olarak katıldı.
Yurt dışı davetlerinin aranan yüzlerinden Melis Sezen, en son Venedik Film Festivali'ne katılmıştı. Sezen bu kez Bükreş Moda Haftası'nda görüntülendi.
İMAJ DA YENİ
Deha filmi için saç rengini değiştiren ve bir süredir koyu saçlarıyla dikkat çeken Melis Sezen, imaj değiştirdi.
Yeni saçlarıyla dikkatleri üzerine çeken Sezen, moda haftasına damga vurdu.
DERİN YIRTMAÇLI
Sezen'in trençkot kombini ve derin bacak dekoltesi dikkat çekerken yürüyüşü de sosyal medyada konuşuldu.
