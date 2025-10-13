Oyuncu Melis Sezen Bükreş'te

Yurt dışı davetlerinin aranan yüzlerinden Melis Sezen, en son Venedik Film Festivali'ne katılmıştı. Sezen bu kez Bükreş Moda Haftası'nda görüntülendi.Deha filmi için saç rengini değiştiren ve bir süredir koyu saçlarıyla dikkat çeken Melis Sezen, imaj değiştirdi.Yeni saçlarıyla dikkatleri üzerine çeken Sezen, moda haftasına damga vurdu.Sezen'in trençkot kombini ve derin bacak dekoltesi dikkat çekerken yürüyüşü de sosyal medyada konuşuldu.