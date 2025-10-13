  • USD: 41,72 - 41,79
  • EURO: 48,36 - 48,44
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Nilgün Belgün’den Brad Pitt’li paylaşım

Ünlü oyuncu Nilgün Belgün’ün Brad Pitt’li paylaşımı sosyal medyada gündem oldu; Nükhet Duru’nun “Bana bunu yapamazsın!” yorumu takipçileri güldürdü.

Ekleme: 13.10.2025 - 17:07 Güncelleme: 13.10.2025 - 17:09 / Editör: Ozge Selin
Usta oyuncu Nilgün Belgün, sosyal medya hesabında paylaştığı yapay zeka destekli bir fotoğrafla takipçilerini güldürdü. Belgün, yapay zeka aracılığıyla oluşturduğu karede kendisini dünya yıldızı Brad Pitt ile aynı kareye taşıdı.

Ünlü oyuncu paylaşımına şu notu düştü: E sonunda tanıştık. Ve de yakıştık. Yapay zeka sen nelere kadirsin
Eğlenceyi, gülmeyi, güldürmeyi ve muzırlığı çok seviyorum; yapacak bir şey yok.”

Nilgün Belgün’den Brad Pitt’li paylaşım

"BANA BUNU YAPAMAZSIN"

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, sanat camiasından da esprili yorumlar geldi. Belgün’ün yakın dostu Nükhet Duru, gönderiye “Bana bunu yapamazsın!” yorumuyla katıldı.

Takipçileri ise “Harika ikili”, “Hollywood seni bekliyor Nilgün abla!” gibi esprili yorumlarla paylaşıma destek verdi.

Nilgün Belgün, son dönemde aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabında mizahi paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulunuyor...
Gazze için tarihi gün! Liderler 'Niyet Belgesi'ni imzaladı...
Rüşvet suçundan tutuklanmıştı! Avukat Rezan Epözdemir hakkında istenen ceza belli oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan Mısır'da aile fotoğrafı
CHP'li kadınlar istifayı topluca bastı: İlçe kadın kolları yöneticisi ve üyesi 10 kadın partiden ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır'daki Diplomasi Trafiği!
İsrail Meclisi'nde Ayakta Alkışlandı!
Trump'a İsrail Parlamentosu'nda Gazze protestosu! Vekiller 'Filistin'i tanı' pankartı açtı
Bakan Şimşek duyurdu! Türkiye ekonomisi tarih yazdı
Netanyahu'ya Hiç Güvenmeyen 3 Ülke!
Mısır'daki Zirvede Olacak! Netanyahu Gelişmesi...
Donald Trump İsrail'e İndi! ' Ateşkes Sürecek '
5G için geri sayım başladı! Bakan Uraloğlu tarih verdi
Bursa'da rüşvet operasyonu! CHP'li eski başkan adliyede
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü! 'Harika işler çıkardı'
Özgür Özel'in Hayal Dünyası! ' Anlaşma Bizim Sayemizde '
Dünyanın gözü Gazze'de! Rehineler serbest bırakılıyor
CHP zihniyeti yine şaşırtmadı! Sporculara suyu çok gördüler
10 ilde Bayğaralar suç örgütüne operasyon! Çok sayıda şüpheli yakalandı
Batı Şeria'da sessiz soykırım! Hedef Hamas değil Filistin’i yok etmek
Meteoroloji Uyardı! 16 İl...

Meteoroloji Uyardı! 16 İl...

O ilde yaşayanlar dikkat! Trafiğe kapanan yollar açıklandı

O ilde yaşayanlar dikkat! Trafiğe kapanan yollar açıklandı

Windows 10 işletim sistemi sona eriyor! Yüz milyonlarca cihaz risk altında

Windows 10 işletim sistemi sona eriyor! Yüz milyonlarca cihaz risk altında

En iyi 10 Tarayıcı! Hızdan Gizliliğe...

En iyi 10 Tarayıcı! Hızdan Gizliliğe...

Türkiye'de Elektrikli Araç Talebi Düşük Mü ?

Türkiye'de Elektrikli Araç Talebi Düşük Mü ?

Otomotiv Üretimi Arttı!

Otomotiv Üretimi Arttı!