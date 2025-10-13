Nilgün Belgün’den Brad Pitt’li paylaşım

Usta oyuncu Nilgün Belgün, sosyal medya hesabında paylaştığı yapay zeka destekli bir fotoğrafla takipçilerini güldürdü. Belgün, yapay zeka aracılığıyla oluşturduğu karede kendisini dünya yıldızı Brad Pitt ile aynı kareye taşıdı.Ünlü oyuncu paylaşımına şu notu düştü: E sonunda tanıştık. Ve de yakıştık. Yapay zeka sen nelere kadirsinEğlenceyi, gülmeyi, güldürmeyi ve muzırlığı çok seviyorum; yapacak bir şey yok.”"BANA BUNU YAPAMAZSIN"Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, sanat camiasından da esprili yorumlar geldi. Belgün’ün yakın dostu Nükhet Duru, gönderiye “Bana bunu yapamazsın!” yorumuyla katıldı.Takipçileri ise “Harika ikili”, “Hollywood seni bekliyor Nilgün abla!” gibi esprili yorumlarla paylaşıma destek verdi.Nilgün Belgün, son dönemde aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabında mizahi paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor.