Demet Özdemir’den Engin Akyürek paylaşımı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, eski rol arkadaşı Engin Akyürek’in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı.

Ekleme: 13.10.2025 - 17:10 Güncelleme: 13.10.2025 - 17:12 / Editör: Ozge Selin
Başarılı oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı doğum günü paylaşımıyla gündeme geldi. Özdemir, “Adım Farah” dizisinde birlikte rol aldığı Engin Akyürek’in doğum gününü kutlayarak, samimi sözleriyle dikkat çekti.

Instagram hesabının hikâye bölümünden paylaşım yapan Özdemir, birlikte çekildikleri fotoğraf karesine “İyi ki doğdun, iyi ki varsın, müthiş bir yol arkadaşısın” notunu düştü.

2023 yılında yayınlanan “Adım Farah” dizisinde “Farah” karakterini canlandıran Özdemir ile “Tahir” rolüyle ekranlara gelen Engin Akyürek’in uyumu, izleyiciler tarafından büyük beğeni toplamıştı.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

26 Şubat 1992 doğumlu olan Demet Özdemir, Kocaeli’nde dünyaya geldi. Kariyerine dansçı olarak başlayan Özdemir, ilk çıkışını “Sana Bir Sır Vereceğim” dizisiyle yaptı. Ardından “Çilek Kokusu”, “No:309”, “Erkenci Kuş” ve “Doğduğun Ev Kaderindir” gibi yapımlarda rol alarak televizyonun en sevilen isimlerinden biri haline geldi.

Demet Özdemir şimdilerde Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'da Çağatay Ulusoy ile başrolleri paylaşıyor.

ENGİN AKYÜREK KİMDİR?

12 Ekim 1981 Ankara doğumlu Engin Akyürek, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunudur. Oyunculuk kariyerine “Türkiye’nin Yıldızları” yarışmasıyla adım atan Akyürek, “Bir Bulut Olsam”, “Fatmagül’ün Suçu Ne?”, “Kara Para Aşk” ve “Sefirin Kızı” gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

