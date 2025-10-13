Alişan'dan sahnede sürpriz...

Malatya Kültür Yolu Festivali 42 noktada 350 farklı etkinlikler ile son buldu. Son olarak şarkıcı Alişan sahne alarak sevenleri ile buluştu. Sağanak yağış altında, şemsiye ile sahneye çıkan Alişan, Malatya yöresi başta olmak üzere birçok yöreden seslendirdiği hareketli türkülerle hayranlarını coşturdu.Alanı dolduran kalabalık yağmura aldırış etmeden konser boyunca sanatçıya eşlik etti. Yağmur nedeniyle konserini erken sonlandırmak zorunda kalan Alişan, “Yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Çok ıslandınız, hasta olmasın kimse. Malatya’ya bir konser borcum var. Sizi çok seviyorum Malatya” dedi.