Türkan Şoray'ın Kökeni ! Güzelliği Zamanla Yarışıyor...

Türk sinemasının efsane isimlerinden Türkan Şoray, sadece oyunculuğuyla değil, güzelliğiyle de yıllara meydan okuyor. "Sultan" lakabıyla tanınan usta oyuncu, kariyeri boyunca yüzlerce filmde rol alarak Türk sinemasının altın sayfalarına adını altın harflerle yazdırdı. Bugün 80 yaşında olmasına rağmen zarafeti, asaleti ve duruşuyla hala ilgi odağı olan Şoray'ın kökenine dair ortaya çıkan detaylar ise hayranlarını oldukça şaşırtıyor.

Türkan Şoray'ın sanat yolculuğu kadar, kökenine dair bilinmeyenler de büyük merak uyandırıyor. Sinemanın en çok film çeken kadın oyuncularından biri olarak yıllar içinde adını altın harflerle yazdıran usta sanatçının ailesine dair detaylar, gündeme geldiği anda hayranlarının ilgisini topluyor. Şoray'ın kökenini öğrenenler, ünlü isme olan hayranlıklarını bir kez daha dile getiriyor. Zarafeti ve duruşuyla sinema tarihinde efsaneleşen Türkan Şoray'ın geçmişine dair bu bilgi, adeta hayranları için şaşırtıcı bir keşif niteliğinde…

Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte, Yeşilçam'ın "dört yapraklı yoncası" olarak sinema tarihine adını altın harflerle kazıdı.

28 Haziran 1945'te İstanbul'un tarihi Eyüpsultan semtinde dünyaya gelen Türkan Şoray, memur bir ailenin ilk çocuğu olarak hayata gözlerini açtı.


İŞTE KÖKENLERİ!,

Usta oyuncu Türkan Şoray, baba tarafından Kabartay Çerkez kökenine sahip. Anne tarafı ise Selanik göçmeni olan Şoray'ın kökeni, hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Bu köklü ve zengin miras, Türkan Şoray'ın sanatına ve zarif duruşuna da yansıyor. Nazan ve Figen adında iki kız kardeşi bulunan usta oyuncu, babasının vefatının ardından ailesine büyük destek verdi. Yeşilçam'ın "Sultan"ı olarak anılan Şoray, tam 222 filmde rol alarak dünyanın en çok film çeken kadın oyuncusu unvanını kazandı.
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Bilim dünyası harekete geçti! Hızla yayılan tehlike

Tamamen Yapay Zeka İle Hazırlanan Dizi!

Dehşete düşüren olay! Kanama şikayetiyle hastaneye gitmişti...

PlayStation 6 Sinyalleri!

Yapay Zeka İş Dünyasını Nasıl Etkileyecek?

