Türkan Şoray'ın Kökeni ! Güzelliği Zamanla Yarışıyor...

Türkan Şoray'ın sanat yolculuğu kadar, kökenine dair bilinmeyenler de büyük merak uyandırıyor. Sinemanın en çok film çeken kadın oyuncularından biri olarak yıllar içinde adını altın harflerle yazdıran usta sanatçının ailesine dair detaylar, gündeme geldiği anda hayranlarının ilgisini topluyor. Şoray'ın kökenini öğrenenler, ünlü isme olan hayranlıklarını bir kez daha dile getiriyor. Zarafeti ve duruşuyla sinema tarihinde efsaneleşen Türkan Şoray'ın geçmişine dair bu bilgi, adeta hayranları için şaşırtıcı bir keşif niteliğinde…Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte, Yeşilçam'ın "dört yapraklı yoncası" olarak sinema tarihine adını altın harflerle kazıdı.28 Haziran 1945'te İstanbul'un tarihi Eyüpsultan semtinde dünyaya gelen Türkan Şoray, memur bir ailenin ilk çocuğu olarak hayata gözlerini açtı.Usta oyuncu Türkan Şoray, baba tarafından Kabartay Çerkez kökenine sahip. Anne tarafı ise Selanik göçmeni olan Şoray'ın kökeni, hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.Bu köklü ve zengin miras, Türkan Şoray'ın sanatına ve zarif duruşuna da yansıyor. Nazan ve Figen adında iki kız kardeşi bulunan usta oyuncu, babasının vefatının ardından ailesine büyük destek verdi. Yeşilçam'ın "Sultan"ı olarak anılan Şoray, tam 222 filmde rol alarak dünyanın en çok film çeken kadın oyuncusu unvanını kazandı.