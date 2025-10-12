  • USD: 41,64 - 41,71
Sinan Akçıl'dan Aşk Dedikodularına Yanıt!

Yeni albümü "4K" için objektif karşısına geçen Sinan Akçıl, hem müzik projelerini hem de hakkında çıkan aşk iddialarını değerlendirdi: "Amerikan tarzı şovları bırakıp özümüze dönmeliyiz."

Sinan Akçıl, yeni albümü '4K' için kamera karşısına geçti. Çekim öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akçıl, 'Düm Tek Tek' şarkısı için belgesel hazırlamasıyla ilgili, "Şarkının yüzde 95'i bana ait. Bana teklif gelmedi ama gelirse projede yer alırım" dedi. Son dönemde sanatçıların sahne şovlarıyla gündeme gelmesi hakkında konuşan Akçıl, "Amerika'daki şovları bırakıp özümüze dönmeliyiz. Önce kim yaptıysa sonra herkes ondan esinleniyor" yorumunda bulundu. Öte yandan Aslıhan Karalar ile çıkan aşk dedikodularını yalanlayan Akçıl, "Çok yakın arkadaşız ama aramızda öyle bir şey yok" diye konuştu.
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Bilim dünyası harekete geçti! Hızla yayılan tehlike

Tamamen Yapay Zeka İle Hazırlanan Dizi!

Dehşete düşüren olay! Kanama şikayetiyle hastaneye gitmişti...

PlayStation 6 Sinyalleri!

Yapay Zeka İş Dünyasını Nasıl Etkileyecek?

