Güzide Duran'dan Şaşırtan Hamle!

Eski manken Güzide Duran, 16 yıldır evli olduğu iş adamı Adnan Aksoy'a boşanma davası açmıştı. Boşanma aşamasında olan çekişmeli geçen süreçte taraflar arasında sular durulmak bilmiyor.Ünlü manken, henüz boşanmadan Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ile yasak aşk yaşamış ve uzun süre olaylı ilişkisiyle gündemden düşmemişti.Güzide Duran Aksoy'dan şimdi de eşine yönelik yeni bir hamle daha geldi. Aksoy İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak soyadının değiştirilmesini talep etti. Manken, artık babasının soyadı olan Duran'ı kullanmak istediğini belirtti.Güzide Duran Aksoy, İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, soyadını değiştirmek istediğini dile getirdi ve devam ettirmek istemediği evliliğine ait eşinin soyadını artık kullanmak istemediğini söyledi.Bir an evvel kendi soyadını almak istediğini ifade eden Aksoy, kendi soyadını kullanma özgürlüğüne kavuşmayı arzu ettiğini anlattı.Ünlü manken, bu dileğini daha önce de sosyal medyasında takipçileriyle paylaşmış ve kullanıcı adını Güzide Duran olarak güncellemişti.