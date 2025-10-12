Ali Pınar'dan Çarpıcı Detaylar!

Aşk ve Gözyaşı çekimlerimiz devam ediyor. Barış Arduç ve Hande Erçel gibi iki starımız var. 80 ülkeye satılan bir dizi ihracatımız var. Dolayısıyla yerli starlarımız dünyada çok seviliyor takip ediliyor. İkisinin uyumu çok iyi. Çok başarılılar. Aşk ve Gözyaşı da ikisinin aşkı üzerine kurulu bir dizi. Yanı sıra zengin hikâyemiz var. Benim rolümde gizemli bir adam. Dizinin orijinalinde böyle bir karakter yok. Yönetmen kendisi istemişti bu karakteri. Zaten en son ben dahil oldum. İşlevsel bir karakter.Aşk üzerine çok emek verdiğimiz bir şey. Bu dizide üzerine yeniden emek verilen ilişki haline dönüşüyor ve gerçek aşk doğuyor. Gerçek hayatta benim de hayatıma böyle bir şey gelse, yani boşanmaya karar verdiğim eşimin kanser olduğunu öğrenince, ben de yardımına koşar ayrılamazdım. Kıyamazsınız bence.20'li yaşlarımda belgesel, yapımcılık yaptığım dönemlerde oldu ama büyük ölçüde hayatımda oyunculuk var.Bach'ın Bilmecesi adlı çocuk oyunumuz sahnelenmeye devam ediyor. Müzikli bir tiyatro oyunu 4 sezondur kapalı gişe devam ediyor. İçinde bilim sanat felsefe olan güzel bir gösteri. Veliler bile hiç sıkılmıyor. Çocuk işi değil eğlendirerek öğreten bir oyun. Defalarca gelen var. Ege Maltepe yazdı oyunu. New York'ta başladı bu oyuna. Şimdi buraya uyarladı.