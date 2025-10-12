  • USD: 41,64 - 41,71
  • EURO: 48,19 - 48,27
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ali Pınar'dan Çarpıcı Detaylar!

a Para'da yayınlanan 'Biz Bize' bu hafta yeni şarkısıyla Ece Gürsel, şarkıcılar Melis İrem Erkek, Ragıb Narin ile oyuncular Duygu Üstünbaş, Kaan Taşaner ve Ali Pınar'ı ağırladı.

Ekleme: 12.10.2025 - 10:10 Güncelleme: 12.10.2025 - 10:12 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Sabah
ALİ PINAR

Aşk ve Gözyaşı çekimlerimiz devam ediyor. Barış Arduç ve Hande Erçel gibi iki starımız var. 80 ülkeye satılan bir dizi ihracatımız var. Dolayısıyla yerli starlarımız dünyada çok seviliyor takip ediliyor. İkisinin uyumu çok iyi. Çok başarılılar. Aşk ve Gözyaşı da ikisinin aşkı üzerine kurulu bir dizi. Yanı sıra zengin hikâyemiz var. Benim rolümde gizemli bir adam. Dizinin orijinalinde böyle bir karakter yok. Yönetmen kendisi istemişti bu karakteri. Zaten en son ben dahil oldum. İşlevsel bir karakter.

Ali Pınar'dan Çarpıcı Detaylar!

Aşk üzerine çok emek verdiğimiz bir şey. Bu dizide üzerine yeniden emek verilen ilişki haline dönüşüyor ve gerçek aşk doğuyor. Gerçek hayatta benim de hayatıma böyle bir şey gelse, yani boşanmaya karar verdiğim eşimin kanser olduğunu öğrenince, ben de yardımına koşar ayrılamazdım. Kıyamazsınız bence.

20'li yaşlarımda belgesel, yapımcılık yaptığım dönemlerde oldu ama büyük ölçüde hayatımda oyunculuk var.

Bach'ın Bilmecesi adlı çocuk oyunumuz sahnelenmeye devam ediyor. Müzikli bir tiyatro oyunu 4 sezondur kapalı gişe devam ediyor. İçinde bilim sanat felsefe olan güzel bir gösteri. Veliler bile hiç sıkılmıyor. Çocuk işi değil eğlendirerek öğreten bir oyun. Defalarca gelen var. Ege Maltepe yazdı oyunu. New York'ta başladı bu oyuna. Şimdi buraya uyarladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a Gidiyor!
Hamas Rehineleri Bugün Bırakabilir!
ALTAY Tankı Geliyor! İlk Teslimat 28 Ekim...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e net mesaj! ' İsrail hükümeti attığı imzanın arkasında durmalıdır'
Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a sert tepki! 'Kamuoyunu yanıltma gayreti içinde'
CHP'li belediyeden vatandaşa büyük şok! Hizmet bir anda iptal edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan baba ocağında! Tek tek komşularıyla sohbet etti
İsrail medyasından dikkat çeken analiz! 'Türkiye savunma gücü artırıyor'
CHP'li belediyede çöp krizi! Adana sokakları pisliğe teslim oldu
Lise modeli değişiyor! Rapor kabine toplantısında sunulacak
CHP'li belediyede kirli para trafiği! Manavgat belediyesinde 180 milyonluk vurgun ağı
Don Vito ve Hasan Lala yakalandı! Kırmızı Bültenle aranıyorlardı
Alışverişte yeni dönem! Bugün devreye girdi
2 marka daha ifşa oldu! Ticaret Bakanlığı bu ürünleri acil toplatıyor
Başsavcılık harekete geçti! Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi
Trump'tan Gazze zirvesi hamlesi! ABD basını: Türkiye de davetliler arasında
Sahte diploma ve ehliyet soruşturmasında 23 tutuklama...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşı ile ortak açıklama yapıyor
Usulsüzlük belgelendi: Bayrampaşa'da başkanvekili yürütmesi durduruldu
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Bilim dünyası harekete geçti! Hızla yayılan tehlike

Bilim dünyası harekete geçti! Hızla yayılan tehlike

Tamamen Yapay Zeka İle Hazırlanan Dizi!

Tamamen Yapay Zeka İle Hazırlanan Dizi!

Dehşete düşüren olay! Kanama şikayetiyle hastaneye gitmişti...

Dehşete düşüren olay! Kanama şikayetiyle hastaneye gitmişti...

PlayStation 6 Sinyalleri!

PlayStation 6 Sinyalleri!

Yapay Zeka İş Dünyasını Nasıl Etkileyecek?

Yapay Zeka İş Dünyasını Nasıl Etkileyecek?