Ufuk Özkan “iyiyim” mesajı verdi

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından sahnelere geri döndü. Bir süredir gözlerden uzak kalan ve geçtiğimiz ay yoğun bakımda tedavi gören Özkan, rol aldığı tiyatro oyunu ile izleyici karşısına çıkarak hayranlarına adeta "iyiyim" mesajı verdi.

Ekleme: 11.10.2025 - 13:03 Güncelleme: 11.10.2025 - 13:04 / Editör: Ozge Selin
"Geniş Aile" dizisinde üstlendiği "Cevahir" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan 50 yaşındaki Ufuk Özkan, geçtiğimiz ay gündemi sarsan bir iddiayla dikkatleri üzerine çekmişti. Beşiktaş’taki evinde intihar girişiminde bulunduğu öne sürülen oyuncunun, acil olarak hastaneye kaldırıldığı ve bir süre yoğun bakımda tedavi gördüğü öne sürülmüştü.

Söz konusu haberlerin ardından, ünlü oyuncunun kardeşi ve aynı zamanda kendisi gibi oyuncu olan Umut Özkan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ağabeyinin gerçekten yoğun bakımda olduğunu doğrulayarak sağlık durumuyla ilgili bilgi vermişti.

İNTİHAR İDDİALARINA AÇIKLAMA
Ufuk Özkan, hastaneden taburcu olduktan sonra yaptığı ilk açıklamada yaşadığı sağlık süreciyle ilgili detayları da paylaştı. Kendisini merak eden, arayan ve iyi dileklerini ileten herkese teşekkür eden Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim."

Ufuk Özkan "iyiyim" mesajı verdi

GÜNLER SONRA İLK KEZ FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Tüm bu yaşananların ardından, sevilen oyuncu geçtiğimiz günlerde rol aldığı tiyatro oyunu ile yeniden sahneye çıktı. Üç sezondur kadrosunda yer aldığı oyunla sahnelere dönüş yapan Özkan, izleyici karşısına çıkarak sanat hayatına kaldığı yerden devam ettiğini gösterdi. Oyun sonrası rol arkadaşlarıyla birlikte objektif karşısına geçen isim, sosyal medyada günler sonra ilk kez bir fotoğraf da paylaştı. Fotoğraf kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Ufuk Özkan "iyiyim" mesajı verdi

ORGAN NAKLİ BEKLİYOR
1975 yılında Almanya'nın Schweinfurt kentinde dünyaya gelen Ufuk Özkan, 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye’ye kesin dönüş yaptı. Eğitim hayatını Samsun’da tamamlayan Özkan, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden 2001 yılında mezun oldu.

2009-2011 yılları arasında yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan “Geniş Aile” dizisindeki “Cevahir” karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan Özkan, birçok dizi, sinema filmi ve tiyatro oyununda rol aldı.

2005 yılında Nazan Güneş ile evlenen Özkan'ın bu evlilikten Eren adında bir oğlu dünyaya geldi. Ancak çift, 2022 yılında yollarını ayırarak boşanma kararı aldı.

Son yıllarda sağlık sorunlarıyla da mücadele eden Ufuk Özkan, bir süre önce karaciğer yetmezliği tanısı almıştı. Tedavi süreci devam eden ünlü oyuncunun şu sıralar organ nakli beklediği ve bu nedenle sağlık kontrollerini sıkı şekilde sürdürdüğü biliniyor.
