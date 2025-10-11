  • USD: 41,64 - 41,71
Kobra Murat gençlik halini paylaştı

'Kobra Murat' lakabıyla tanınan Roman şarkıcı Murat Divandiler sosyal medya hesabından gençlik fotoğrafını paylaştı.

Ekleme: 11.10.2025 - 13:10 Güncelleme: 11.10.2025 - 13:11 / Editör: Ozge Selin
'Kobra Murat' adıyla tanınan şarkıcı Murat Divandiler, geçen yıl "18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var" demiş ve açıklaması çok konuşulmuştu. Daha sonra da yanlış anlaşıldığını söyleyen 'Kobra Murat' gerçek mal varlığını açıklamıştı:

"Ben 'Şu ana kadar aldıklarım 18 kiloyu bulmuştur' dedim, kes yapıştır olunca '18 kilo altınım var' olarak girildi sitelere. Telefonum susmuyor şu anda. Gerçek varlığımı açıklayayım; 4 ev, 2 yazlık, 2 gecekondu ve 3 katlı bir dükkanım var. Onun dışında da çocuklarıma yaptırdığım 14 ayar altınlar var. Herkes benden ev ve yardım istedi. Benim arabam bile yok. İşe giderken bile otobüsle gidiyorum. O otobüse gidene kadar da mahallede kim varsa yardım ederim. Yolda 10 bin lira para dağıtırım ama Allah da onları benim karşıma çıkarır."

Kobra Murat gençlik halini paylaştı

Kobra Murat bu defa nostalji paylaşımıyla gündeme geldi. Gençlik fotoğrafını Instagram'da takipçilerine gösteren şarkıcı "32 sene evvelki Kobra Murat. Hey gidi yıllar hey gidi günler. Gençlik su gibi geçiyor hocam. Kızlar bana bakarken yere düşüyordu hocam. Kobra Murat'tan sonsuz sevgiler saygılar, selamlar olsun" ifadelerini kullandı.


Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Bilim dünyası harekete geçti! Hızla yayılan tehlike

Tamamen Yapay Zeka İle Hazırlanan Dizi!

Dehşete düşüren olay! Kanama şikayetiyle hastaneye gitmişti...

PlayStation 6 Sinyalleri!

Yapay Zeka İş Dünyasını Nasıl Etkileyecek?

