Hülya Avşar'ın doğum gününü kutladı

Hülya Avşar, yeni yaşını kutluyor. İbrahim Tatlıses de Avşar kızının doğum gününü sosyal medyadan kutladı ve "İbo sana kurban olsun" dedi.

Hülya Avşar, 10 Ekim'de 62 yaşına bastı.Avşar ile 'Mavi Mavi', 'Ayşem', 'Hülya', 'Aşıksın' gibi filmlerde birlikte rol alan İbrahim Tatlıses ise Avşar'ın doğum gününü atlamadı.Hülya Avşar ile seneler içinde çekilen fotoğraflarını derleyen Tatlıses, paylaşımına 'İyi ki doğdun benim canım. İbo sana kurban olsun' ifadelerini not düştü.Her fırsatta Hülya Avşar'a övgüler yağdıran Tatlıses, ünlü sanatçının kendisini sürekli aradığını söylüyor.