  • USD: 41,64 - 41,71
  • EURO: 48,19 - 48,27
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Boşanma iddialarına noktayı koydu

Emekli futbolcu Sabri Sarıoğlu ile eşi Yağmur Sarıoğlu'nun geçtiğimiz ağustosta evliliklerini bitirme kararı aldıkları iddia edilmesinin üzerine çiftten yeni kare geldi.

Ekleme: 11.10.2025 - 16:44 Güncelleme: 11.10.2025 - 16:45 / Editör: Ozge Selin
Sabri Sarıoğlu'ndan yaz aylarında üzen haber gelmişti.

Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'nu aldattığı kamuoyuna yansımış hatta ilişki yaşadığı öne sürülen kadının hamile kaldığı, ardından kürtaj süreci nedeniyle aile içinde büyük bir kriz çıktığı ileri sürülmüştü.

"O BİLE UMURSAMIYOR"

Kaptan pilotluk yapan Yağmur Sarıoğlu, iddiaların ardından yaptığı açıklamada; "Boşanma kararı kesinlikle yok. Eşimle aramızda hiçbir problem yok. Herkes hayatının bir döneminde böyle şeyler yaşar. Önemsiz. Hiçbir sıkıntımız yok.

Çocuklarımızla mutluyuz. Ben Sabri'ye söylediğimde 'bak çıkmış haber' diye o da '2 gün okuma gözünü kapat' dedi. O bile umursamıyor." ifadelerini kullanmıştı.

FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR

Çift, Instagram'daki paylaşımlarıyla ayrılık dedikodusunu bir kez daha yalanladı. New York'a giden ikili, "Boşanmıyoruz" pozu verdi.

Boşanma iddialarına noktayı koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e net mesaj! ' İsrail hükümeti attığı imzanın arkasında durmalıdır'
Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a sert tepki! 'Kamuoyunu yanıltma gayreti içinde'
CHP'li belediyeden vatandaşa büyük şok! Hizmet bir anda iptal edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan baba ocağında! Tek tek komşularıyla sohbet etti
İsrail medyasından dikkat çeken analiz! 'Türkiye savunma gücü artırıyor'
CHP'li belediyede çöp krizi! Adana sokakları pisliğe teslim oldu
Lise modeli değişiyor! Rapor kabine toplantısında sunulacak
CHP'li belediyede kirli para trafiği! Manavgat belediyesinde 180 milyonluk vurgun ağı
Don Vito ve Hasan Lala yakalandı! Kırmızı Bültenle aranıyorlardı
Alışverişte yeni dönem! Bugün devreye girdi
2 marka daha ifşa oldu! Ticaret Bakanlığı bu ürünleri acil toplatıyor
Başsavcılık harekete geçti! Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi
Trump'tan Gazze zirvesi hamlesi! ABD basını: Türkiye de davetliler arasında
Sahte diploma ve ehliyet soruşturmasında 23 tutuklama...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşı ile ortak açıklama yapıyor
Usulsüzlük belgelendi: Bayrampaşa'da başkanvekili yürütmesi durduruldu
Özgürlük Filosu'nda Alıkonan Aktivistler Türkiye'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
CHP'li başkandan skandal paylaşım! Alkol şişeleriyle cuma mesajı verdi
Bakan Yerlikaya uyardı! 'Süre uzatılmayacak' diye duyurdu
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Bilim dünyası harekete geçti! Hızla yayılan tehlike

Bilim dünyası harekete geçti! Hızla yayılan tehlike

Tamamen Yapay Zeka İle Hazırlanan Dizi!

Tamamen Yapay Zeka İle Hazırlanan Dizi!

Dehşete düşüren olay! Kanama şikayetiyle hastaneye gitmişti...

Dehşete düşüren olay! Kanama şikayetiyle hastaneye gitmişti...

PlayStation 6 Sinyalleri!

PlayStation 6 Sinyalleri!

Yapay Zeka İş Dünyasını Nasıl Etkileyecek?

Yapay Zeka İş Dünyasını Nasıl Etkileyecek?