Yıldız Tilbe'nin yüzüne ne oldu?

Yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde adından sık sık söz ettiren şarkıcı Yıldız Tilbe'nin paylaşımı sevenlerini korkuttu. Yüzünde yara izleri olan Yıldız Tilbe paylaşımına örümcek ağı koydu.

Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Yıldız Tilbe, geçtiğimiz aylarda yaşadığı talihsiz kazayla gündemdeydi. Saçını boyadıktan sonra yüzünde yanık oluşan Yıldız Tilbe son halini paylaşmıştı.Ünlü şarkıcı yüzündeki yanıkların net bir şekilde göründüğü fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" demişti.Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan ve farklı tarzıyla adından söz ettiren ünlü isimden yeni fotoğraf karesi geldi.Twitter hesabından örümcek ağı emojisi koyarak fotoğraf paylaşan Tilbe sevenlerini korkuttu. Ünlü sanatçının yüzündeki yaralar dikkat çekti.İşte Yıldız Tilbe'nin paylaştığı fotoğraf...