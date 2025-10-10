  • USD: 41,64 - 41,71
Yıldız Tilbe'nin yüzüne ne oldu?

Yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde adından sık sık söz ettiren şarkıcı Yıldız Tilbe'nin paylaşımı sevenlerini korkuttu. Yüzünde yara izleri olan Yıldız Tilbe paylaşımına örümcek ağı koydu.

Ekleme: 10.10.2025 - 17:46 Güncelleme: 10.10.2025 - 17:48 / Editör: Ozge Selin
Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Yıldız Tilbe, geçtiğimiz aylarda yaşadığı talihsiz kazayla gündemdeydi. Saçını boyadıktan sonra yüzünde yanık oluşan Yıldız Tilbe son halini paylaşmıştı.

Ünlü şarkıcı yüzündeki yanıkların net bir şekilde göründüğü fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" demişti.

Yıldız Tilbe'nin yüzüne ne oldu?

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan ve farklı tarzıyla adından söz ettiren ünlü isimden yeni fotoğraf karesi geldi.

Yıldız Tilbe'nin yüzüne ne oldu?

Twitter hesabından örümcek ağı emojisi koyarak fotoğraf paylaşan Tilbe sevenlerini korkuttu. Ünlü sanatçının yüzündeki yaralar dikkat çekti.

Yıldız Tilbe'nin yüzüne ne oldu?

İşte Yıldız Tilbe'nin paylaştığı fotoğraf...

