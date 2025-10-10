Yasemin Şefkatli'den Hastane Paylaşımı!

İbrahim Tatlıses ile ünlü oyuncu Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, geçirdiği sağlık problemi nedeniyle ameliyat oldu. Ünlü isim, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, "Şükür çok iyiyim, kısa sürede toparlanacağım." ifadelerini kullandı.2021 yılında İdo Tatlıses ile dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz haftalarda karın ağrısı nedeniyle hastaneye başvurdu. Başlangıçta basit bir grip yaşadığını düşünen Şefkatli, yapılan tetkiklerin ardından göbek fıtığı olduğunu öğrendi. Doktorlarının önerisiyle ameliyat kararı alan fenomen isim, bugün operasyon geçirdi.Başarılı geçen ameliyatın ardından sosyal medya hesabından hastane odasından bir fotoğraf paylaşan Şefkatli, şu notu yazdı, "Şükür çok iyiyim. Kısa bir dinlenme sürecinden sonra yeniden eski tempoma döneceğim. Dualarınız ve güzel mesajlarınız için teşekkür ederim."Sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Şefkatli'ye, eşi İdo Tatlıses ve ailesi de hastanede eşlik etti. Çift, geçtiğimiz aylarda 3. evlilik yıl dönümlerini kutlamış, birbirlerine olan sevgilerini sosyal medyada duygusal mesajlarla paylaşmışlardı. Yasemin Şefkatli, ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir ile birlikte mutlu aile hayatına kısa sürede geri dönmeyi planlıyor.