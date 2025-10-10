  • USD: 41,64 - 41,71
  • EURO: 48,19 - 48,27
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sinem Kobal'dan aile pozu!

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızları Lalin’in birlikte bahçede verdiği pozla sosyal medyayı mest etti.

Ekleme: 10.10.2025 - 17:39 Güncelleme: 10.10.2025 - 17:42 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Sinem Kobal, uzun bir süredir ekranlardan uzak olsa da sosyal medyada paylaştığı nadir karelerle hayranlarını mutlu etmeye devam ediyor.

Güzel oyuncu, bu kez eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızları Lalin ile bahçede çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Sinem Kobal'dan aile pozu!

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında Cunda Adası'nda görkemli bir düğünle evlenmişti. Çiftin bu evlilikten iki kız çocuğu bulunuyor: Lalin (2020 doğumlu) ve Leyla (2022 doğumlu).

Sinem Kobal'dan aile pozu!

Magazinden uzak ama huzurlu bir hayat sürdükleri bilinen çift, zaman zaman bu tür aile kareleriyle sevenlerine “mutluluk” mesajı veriyor.

Sinem Kobal'dan aile pozu!

SİNEM KOBAL KİMDİR?

Sinem Kobal, 14 Ağustos 1987'de İstanbul'da doğdu. Henüz çocuk yaşlarda oyunculuğa adım atan Kobal, ilk olarak “Dadı” dizisiyle tanındı. Ardından “Hürrem Sultan”, “Selena” ve “Küçük Sırlar” gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesi kazandı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan oyuncu, bir süredir televizyon projelerine ara vererek ailesine zaman ayırıyor.

Sinem Kobal'dan aile pozu!

KENAN İMİRZALIOĞLU

Kenan İmirzalıoğlu, 18 Haziran 1974'te Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Üçem köyünde dünyaya geldi. Mühendislik eğitimi alırken modellik yapmaya başlayan İmirzalıoğlu, 1997 yılında “Best Model of the World” seçilerek kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı. Ardından “Deli Yürek”, “Ezel”, “Karadayı” ve “Alef” gibi dizilerdeki performansıyla Türk televizyon tarihinin en başarılı erkek oyuncularından biri haline geldi.
Trump'tan Gazze zirvesi hamlesi! ABD basını: Türkiye de davetliler arasında
Sahte diploma ve ehliyet soruşturmasında 23 tutuklama...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşı ile ortak açıklama yapıyor
CHP'li başkan yardımcısının sözleri pes dedirtti: Boşluğuma geldi kabul ettim
Usulsüzlük belgelendi: Bayrampaşa'da başkanvekili yürütmesi durduruldu
Özgürlük Filosu'nda Alıkonan Aktivistler Türkiye'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
CHP'li başkandan skandal paylaşım! Alkol şişeleriyle cuma mesajı verdi
Güllü'nün Ölümünde Flaş Gelişme!
Bombalar sustu Gazze yeniden nefes aldı! Filistin halkı evlerine dönmeye başladı
CHP'li Belediyelerde Su Krizi!
Karadeniz Gazı İçin Kritik Adım!
Bakan Yerlikaya uyardı! 'Süre uzatılmayacak' diye duyurdu
Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu! Trump 'benim hakkım' demişti
Hedef tek haneli enflasyon! EKK açıkladı
Kiralık evlerde yeni dönem! O belge yoksa ceza var
Türkiye'ye Avrupa'dan Övgüler! Afet Yönetimine Hayran Kaldılar...
Gazze'nin zaferi! Mescid-i Aksa'da sabah namazı kılındı
Anlaşmanın kazananı Türkiye! İsrail basını yazdı
Bursa'da rüşvet operasyonu! CHP'li eski belediye başkanı gözaltına alındı
Bunu ellediyseniz hemen 112'yi arayın! Yetkililer uyardı

Bunu ellediyseniz hemen 112'yi arayın! Yetkililer uyardı

Aylarca uğraştı ama karın şişliği geçmedi! Doktora gidince şok yaşadı

Aylarca uğraştı ama karın şişliği geçmedi! Doktora gidince şok yaşadı

Şampiyonlar Ligi Yayınlarına Sürpriz Talip!

Şampiyonlar Ligi Yayınlarına Sürpriz Talip!

WhatsApp değişiyor! İşte yeni tasarımı

WhatsApp değişiyor! İşte yeni tasarımı

Çevere Önce Adaptör Şimdi Kablo!

Çevere Önce Adaptör Şimdi Kablo!

Çin'de Elektrikle Otomobille 528 Km!

Çin'de Elektrikle Otomobille 528 Km!