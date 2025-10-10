Sinem Kobal'dan aile pozu!

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, uzun bir süredir ekranlardan uzak olsa da sosyal medyada paylaştığı nadir karelerle hayranlarını mutlu etmeye devam ediyor.Güzel oyuncu, bu kez eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızları Lalin ile bahçede çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında Cunda Adası'nda görkemli bir düğünle evlenmişti. Çiftin bu evlilikten iki kız çocuğu bulunuyor: Lalin (2020 doğumlu) ve Leyla (2022 doğumlu).Magazinden uzak ama huzurlu bir hayat sürdükleri bilinen çift, zaman zaman bu tür aile kareleriyle sevenlerine “mutluluk” mesajı veriyor.SİNEM KOBAL KİMDİR?Sinem Kobal, 14 Ağustos 1987'de İstanbul'da doğdu. Henüz çocuk yaşlarda oyunculuğa adım atan Kobal, ilk olarak “Dadı” dizisiyle tanındı. Ardından “Hürrem Sultan”, “Selena” ve “Küçük Sırlar” gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesi kazandı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan oyuncu, bir süredir televizyon projelerine ara vererek ailesine zaman ayırıyor.KENAN İMİRZALIOĞLUKenan İmirzalıoğlu, 18 Haziran 1974'te Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Üçem köyünde dünyaya geldi. Mühendislik eğitimi alırken modellik yapmaya başlayan İmirzalıoğlu, 1997 yılında “Best Model of the World” seçilerek kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı. Ardından “Deli Yürek”, “Ezel”, “Karadayı” ve “Alef” gibi dizilerdeki performansıyla Türk televizyon tarihinin en başarılı erkek oyuncularından biri haline geldi.