Serenay Sarıkaya'nın İngilizcesi Gündem Oldu!

Ünlü şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı aşk ile gündemde olan Serenay Sarıkaya, bu kez bir dergiye verdiği İngilizce röportajla konuşuluyor. Favori şarkısını da açıklayan Sarıkaya, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.33 yaşındaki güzel oyuncu, bu kez Marie Claire Arabia'ya verdiği İngilizce röportajla gündem oldu.Kariyerine dair samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, “Kökleri olan bir kültüre ait olduğum için şanslıyım. Bu bize eşsiz bir özgünlük veriyor. Bu mirasın içinde benim için bir güç kaynağı görüyorum. Ülkemin modern, cesur ve yenilikçi ruhunu temsil etmeyi seviyorum.” dedi.İngilizce aksanıyla beğeni toplayan Sarıkaya, favori şarkı olarak ‘Ahlelera Ahleras olduğunu açıkladı.Annesi ve yakın arkadaşlarının kendisine taktığı lakabı da açıklayan Sarıkaya, "Annem ve yakın arkadaşlarım bana Seroş diyor." ifadelerini kullandı.