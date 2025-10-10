  • USD: 41,64 - 41,72
Serenay Sarıkaya'nın İngilizcesi Gündem Oldu!

Her yaptığıyla her zaman hem magazin basınının hem de sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başaran ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, verdiği İngilizce röportajla konuşuluyor.

Ünlü şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı aşk ile gündemde olan Serenay Sarıkaya, bu kez bir dergiye verdiği İngilizce röportajla konuşuluyor. Favori şarkısını da açıklayan Sarıkaya, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

33 yaşındaki güzel oyuncu, bu kez Marie Claire Arabia'ya verdiği İngilizce röportajla gündem oldu.

Serenay Sarıkaya'nın İngilizcesi Gündem Oldu!

"ŞANSLIYIM"

Kariyerine dair samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, “Kökleri olan bir kültüre ait olduğum için şanslıyım. Bu bize eşsiz bir özgünlük veriyor. Bu mirasın içinde benim için bir güç kaynağı görüyorum. Ülkemin modern, cesur ve yenilikçi ruhunu temsil etmeyi seviyorum.” dedi.

FAVORİ ŞARKISI

İngilizce aksanıyla beğeni toplayan Sarıkaya, favori şarkı olarak ‘Ahlelera Ahleras olduğunu açıkladı.

"YAKINLARIM SEROŞ DER"

Annesi ve yakın arkadaşlarının kendisine taktığı lakabı da açıklayan Sarıkaya, "Annem ve yakın arkadaşlarım bana Seroş diyor." ifadelerini kullandı.

Bunu ellediyseniz hemen 112'yi arayın! Yetkililer uyardı

Aylarca uğraştı ama karın şişliği geçmedi! Doktora gidince şok yaşadı

Şampiyonlar Ligi Yayınlarına Sürpriz Talip!

WhatsApp değişiyor! İşte yeni tasarımı

Çevere Önce Adaptör Şimdi Kablo!

Çin'de Elektrikle Otomobille 528 Km!

