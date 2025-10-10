  • USD: 41,64 - 41,72
Eşinin doğum gününü kutladı

2018 yılında evlenen oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, geçtiğimiz senelerde evliliklerinde kriz yaşamıştı. Kötü günleri geride bırakan ünlü çift, artık aşk paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Ekleme: 10.10.2025 - 09:16 Güncelleme: 10.10.2025 - 09:17
Özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık dikkatleri üzerine çeken Bensu Soral, Hakan Baş ile evliliğini gözlerden uzak şekilde yaşamaya çalışıyor.

Ara sıra boşanma iddialarıyla gündeme gelen oyuncu, eşinin doğum günü için paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Eşinin doğum gününü kutladı

"MUTLU YILLAR SEVGİLİM"

Güzel oyuncu sosyal medya hesabından yayınladığı romantik pozlarla eşi Hakan Baş'ın yeni yaşını kutladı. Eşiyle siyah-beyaz pozlarını yayınlayan oyuncu "Mutlu yıllar sevgilim" notunu yazdı.

Eşinin doğum gününü kutladı

Eşinin doğum gününü kutladı
Bunu ellediyseniz hemen 112'yi arayın! Yetkililer uyardı

Aylarca uğraştı ama karın şişliği geçmedi! Doktora gidince şok yaşadı

Şampiyonlar Ligi Yayınlarına Sürpriz Talip!

WhatsApp değişiyor! İşte yeni tasarımı

Çevere Önce Adaptör Şimdi Kablo!

Çin'de Elektrikle Otomobille 528 Km!

