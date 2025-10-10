Burcu Güneş'ten göndermeli paylaşım

Türk pop müziğinin en güçlü ve etkileyici seslerinden Burcu Güneş, hiç gündeme gelmediği sosyal medya hesabından ses verdi.Bir dönemin en çok dinlenilen ismi, sosyal medya hesabında çok tartışılacak, bol göndermeli bir paylaşım yaptı.Adeta takipçisine içini döken Güneş, şunları yazdı:"’Samimi’, ‘iyi insan’ maskeleri günümüzde hızla düşüyor artık. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır.Utanmazları tokatla uyandırır ilahi sistem, dersini almayan da hep böyle çalışır. Onların doymak bilmez egolarını tatmine ayrılan zaman çoktan bitmiştir. Şapkanı önüne koy, şimdi sen bir düşün bakalım. Kimin ahını aldın?”