Burcu Güneş'ten göndermeli paylaşım

Bir dönemin popüler isimlerinden ünlü şarkıcı Burcu güneş, sosyal medya hesabından birilerine gönderme yaptı.

Ekleme: 10.10.2025 - 09:14 Güncelleme: 10.10.2025 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Türk pop müziğinin en güçlü ve etkileyici seslerinden Burcu Güneş, hiç gündeme gelmediği sosyal medya hesabından ses verdi.

Bir dönemin en çok dinlenilen ismi, sosyal medya hesabında çok tartışılacak, bol göndermeli bir paylaşım yaptı.

Adeta takipçisine içini döken Güneş, şunları yazdı:

"’Samimi’, ‘iyi insan’ maskeleri günümüzde hızla düşüyor artık. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır.

"İLAHİ SİSTEM TOKADIYLA UYANIR"

Utanmazları tokatla uyandırır ilahi sistem, dersini almayan da hep böyle çalışır. Onların doymak bilmez egolarını tatmine ayrılan zaman çoktan bitmiştir. Şapkanı önüne koy, şimdi sen bir düşün bakalım. Kimin ahını aldın?”
Bunu ellediyseniz hemen 112'yi arayın! Yetkililer uyardı

Aylarca uğraştı ama karın şişliği geçmedi! Doktora gidince şok yaşadı

Şampiyonlar Ligi Yayınlarına Sürpriz Talip!

WhatsApp değişiyor! İşte yeni tasarımı

Çevere Önce Adaptör Şimdi Kablo!

Çin'de Elektrikle Otomobille 528 Km!

