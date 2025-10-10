  • USD: 41,64 - 41,71
Ata Demirer formunu koruyor!

Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Ata Demirer, spor salonundan paylaşım yaptı. Verdiği kiloları almamak için sporu aksatmayan ünlü isim, formuna dikkat ediyor.

Ekleme: 10.10.2025 - 17:50 Güncelleme: 10.10.2025 - 17:52 / Editör: Ozge Selin
Eski kilolu hallerini unutturan ünlü komedyen Ata Demirer, bir süredir hem verdiği kilolar hem özel hayatıyla konuşuluyor.

Kiloları verince özel hayatında da mutluluğu bulan ünlü isim, bir süredir Dilara Alemdar ile aşk yaşıyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ata Demirer, son olarak spor yaptığı anları paylaştı.

Ata Demirer formunu koruyor!

"HAREKET HOP HAREKET"

Spor salonunda ilk olarak kondisyon bisikletinde poz veren ünlü isim, "Hareket hop hareket" ifadelerini kullandı.

Ardından kick boks yaptığı anları takipçileriyle paylaşan Ata Demirer, "Defansa gelin" dedi.

Ata Demirer formunu koruyor!

53 yaşındaki Demirer'in spor salonunda ter döktüğü anlar büyük ilgi gördü. Günden güne eriyen ünlü komedyen, yaklaşık 30 kilo vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuştu.
Bunu ellediyseniz hemen 112'yi arayın! Yetkililer uyardı

Aylarca uğraştı ama karın şişliği geçmedi! Doktora gidince şok yaşadı

Şampiyonlar Ligi Yayınlarına Sürpriz Talip!

WhatsApp değişiyor! İşte yeni tasarımı

Çevere Önce Adaptör Şimdi Kablo!

Çin'de Elektrikle Otomobille 528 Km!

