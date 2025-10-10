  • USD: 41,64 - 41,71
Arda Güler'in paylaşımına kayıtsız kalmadı!

İspanya'nın dev kulübü Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanya sokaklarında Selda Bağcan dinleyerek bisiklet turuna çıktı. O anları Instagram hesabından paylaşan Arda Güler'e binlerce beğeni geldi. Arda Güler'in Selda Bağcan dinlediği anlara usta sanatçı kayıtsız kalmadı.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen 20 yaşındaki Arda Güler, İspanya’daki yaşamından yeni kareleri Instagram hesabından paylaşmıştı.

Ünlü futbolcunun, İspanya sokaklarında Selda Bağcan dinleyerek bisiklet sürdüğü anlar kısa sürede gündem olmuştu.

Selda Bağcan dinleyerek bisiklet sürdüğü anları paylaşan Arda Güler'e usta isim de kayıtsız kalmadı.

O anları Instagram hesabından paylaşan Selda Bağcan, 'Artık ben de Real Madridliyim.' dedi.

